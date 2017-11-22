Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store

Приложение Skype еще работает в Китае, но уже почти месяц недоступно для скачивания в магазинах приложений. Microsoft обещает со всем разобраться, но прежде придется выполнить ряд требований китайских регуляторов.

Очередные проблемы для иностранного VoIP-сервиса

Приложение Skype удалено из магазина приложений в Китае, сообщила The New York Times со ссылкой на информацию из Microsoft, владеющей этим сервисом. Помимо магазина приложений Microsoft, Skype также отсутствует в ряде других онлайн-магазинов приложений на территории Китая, включая Apple App Store.

Судя по многочисленным жалобам китайских пользователей Skype на различных форумах, которые больше не могут внести оплату за Skype, в том числе, через сервис Apple. Сбои начались примерно в конце октября.

«Мы были проинформированы Министерством общественной безопасности о том, что некоторые VoIP-приложения не соответствуют местному законодательству. Вот почему эти приложения были удалены из магазина приложений в Китае, – сообщила пресс-секретарь Apple в ответ на запрос The New York Times по электронной почте о причинах исчезновения Skype. – Эти приложения доступны на всех других рынках, где они ведут бизнес».

Представитель Microsoft в ответ на запрос The New York Times заявил, что Skype «удален временно» из магазина Apple, и что компания намерена восстановить приложение «как можно скорее».

Тем не менее, представитель компании не пояснил отсутствие Skype в ряде крупных сторонних магазинов для Android-приложений.

Skype исчез из магазинов приложений на территории Китая

Ввиду того, что сервисы Google в Китае преимущественно заблокированы, пользователи Android-устройств вынуждены обращаться к альтернативным магазинам приложений. Основное приложение Skype в настоящее время недоступно даже в крупных популярных магазинах под управлением таких китайских гигантов, как Huawei и Xiaomi.

Завинчивание гаек

Приложение Skype по-прежнему работает в Китае, однако дальнейшая его судьба – равно как и судьба других VoIP-сервисов иностранного происхождения, сейчас под вопросом.

Сам факт удаления Skype из китайских магазинов приложений, по мнению обозревателей The New York Times, является очередным подтверждением неослабевающего десятилетиями давления со стороны китайских властей, твердо намеренных обеспечивать мониторинг и контроль всех информационных онлайн-потоков в стране.

Китай известен как страна с наиболее сложными и всеобъемлющими средствами контроля интернет-трафика во всем мире, однако при нынешнем президенте страны Си Цзиньпине (Xi Jinping) проект «Золотой щит», неофициально известный как «Великий китайский файервол» и действующий в стране с 2003 г., дополнительно ограничил работу ряда крупнейших зарубежных социальных сетей и мессенджеров.

Так, в конце сентября 2017 г. – в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая, был заблокирован принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp со сквозным шифрованием трафика. Блокировка была произведена в два этапа — сначала был перекрыт протокол для передачи фото и видео, затем дошла очередь до протокола обмена сообщениями.

Полный запрет анонимности

Список заблокированных на территории Китая иностранных сервисов и мессенджеров также включает Gmail, Facebook, Snapchat, Twitter, Telegram и Line. По мнению обозревателей The New York Times, основной причиной блокировки этих приложений и сервисов является использование шифрования, затрудняющего государственный мониторинг трафика.

Серьезной причиной блокировки онлайн-ресурсов и приложений в Китае зачастую является нарушение местного законодательства в плане запрета анонимности, требующего обязательной идентификации пользователя любого аккаунта под своим реальным именем.

В частности, в конце августа 2017 г. в Китае были утверждены новые правила пользования интернетом, направленные на борьбу с анонимными сообщениями. С 1 октября 2017 г. все анонимные сообщения на интернет-форумах и других социальных интернет-площадках будут удалятся государственной интернет-цензурой, контроль за выполнением этих требований возложен на Администрацию киберпространства Китая.

Согласно новым правилам, интернет-провайдеры и поставщики интернет-сервисов обязаны запрашивать реальные имена пользователей и верифицировать их в процессе регистрации. В случае размещения пользователем незаконного контента, компания обязана немедленно доложить об этом властям.

Компании Apple уже приходилось выполнять требования китайского правительства, чтобы сохранить свой бизнес в Китае. The New York Times не преминула напомнить о том, что ее приложение было удалено в прошлом году Apple из китайского магазина приложений по просьбе властей.

Кроме того, в июле Apple также согласилась выполнить требования китайских властей, настаивающих на необходимости хранения данных на серверах в КНР, и объявила о планах открытия в Ките первого ЦОД.

Ужесточение внутренних правил, по данным TechCrunch, затронуло не только иностранные ресурсы и приложения: крупные китайские интернет-компании, включая Baidu, Alibaba и Tencent, также находятся под значительным давлением со стороны правительства страны.

Изменения внутренних законов Китая о киберпространстве в последние месяцы также затронуло ряд смежных областей, отмечают в The New York Times. Был снят с показа ряд иностранных телепередач, серьезным образом урезан доступ к ПО для обхода интернет-фильтров, ряд компаний также ввел ограничения по времени, проводимому детьми за видеоиграми.