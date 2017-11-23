Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года

Apple выпустит продолжение iPhone SE

Компания Apple намерена продолжить линейку бюджетных смартфонов iPhone SE. По сведениям китайских изданий, второе поколение телефонов появится на прилавках в первой половине 2018 г., а официальная презентация может быть назначена на март. Сообщается, что собирать iPhone SE2 будут на фабрике тайваньской компании Wistron в индийском Бангалоре.

Индийские ресурсы поделились инсайдерской информацией о технических характеристиках новой модели, которая получит примерно те же возможности, что и iPhone 7. Процессор Apple A10 Fusion дополнят 2 ГБ оперативной памяти, объем хранилища может составить 32 ГБ или 128 ГБ, модель оснастят двумя камерами на 5 МП и 12 МП. В сравнении со своим предшественником iPhone SE2 получит чуть более емкую батарею — 1700 мАч против 1624 мАч. В новом поколении обещают сохранить 4-дюймовый экран и технологию TouchID.

Концептуальное изображение iPhone SE2, распространенное китайскими инсайдерами

Ожидается, что основным рынком сбыта новой модели станут страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Индонезия, а также Индия. Предполагаемая стоимость iPhone SE2 в этих странах составит $450.

Каких еще новинок ждут от Apple

Ранее была обнародована информация о том, что iPhone SE с памятью 32 ГБ стал самым продаваемым смартфоном в России в 2017 г. Ежемесячно в стране продается около 120 тыс. устройств этой модели. Ради повышения спроса Apple даже снизила официальную стоимость iPhone SE с 32 Гб до $349.

Ранее в китайских СМИ появлялась информация о том, что Apple разрабатывает две новые версии смартфонов iPhone, которые будут поддерживать «большинство, если не все» технологии флагманской модели iPhone X, но при этом будут обладать меньшей ценой. Бюджетные версии получили рабочие названия Lisbon (Лиссабон, столица Португалии) и Hangzhou (Ханчжоу, город в Китае). Однако тогда речь шла о смартфонах на базе iPhone X.

По другим сведениям, на 2018 г. был запланирован выпуск одного iPhone, но в двух размерах. По данным аналитиков, он будет заключен в корпус из нержавеющей стали, экран выполнят по технологии OLED. Вопреки ожиданиям пользователей, камера TrueDepth будет только на лицевой стороне.