Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам

ФАС одобрила ходатайство о слиянии сервисов «Яндекс.такси» и Uber. В то же время ведомство обязало объединенную компанию не мешать своим водителям и пассажирам сотрудничать с конкурирующими сервисами.

Слиянию «Яндекс.такси» и Uber дан «зеленый свет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходатайства по объединению сервисов заказа такси «Яндекс.такси» и Uber. В то же время ведомство выдало предписание объединенной компании.

«Результаты анализа рынка организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси показали, что рынок находится в стадии активного роста, обусловленного в значительной степени качественными преобразованиями, а именно — появлением агрегаторов, предоставляющих услуги информационного взаимодействия с использованием нового удобного способа заказа такси — в приложении мобильного устройства», — говорится в сообщении ФАС.

«Вместе с этим, с учетом возрастающей роли цифровых технологий в экономике и социальной сфере, увеличения проникновения беспроводного доступа к сети интернет и увеличения доли смартфонов в общем объеме абонентских устройств, тенденций и перспектив развития рынка с “цифровой составляющей” ФАС принято решение о выдаче предписания, направленного на развитие конкуренции в новых условиях взаимодействия пассажиров и водителей», — добавили в ведомстве.

Что требуют власти от объединенной компании

Объединенной компании предписано не устанавливать запретов для водителей, пассажиров и партнеров на взаимодействие с иными агрегаторами такси. Также для пользователей объединенной компании должно быть обеспечено максимально полное информирование о юридическом лице, осуществляющем перевозку, с сохранением истории поездок.

ФАС одобрила объединение «Яндекс.такси» и Uber

Согласно тексту предписания ФАС, опубликованному на сайте ведомства, в течение шести месяцев после осуществления слияния объединенная компания должна будет обеспечить пользователям возможность просмотра в мобильном приложении следующей информации о заказе: государственный регистрационный номер и характеристики автомобиля (марка, цвет, модель); ФИО водителя; наименование партнера-перевозчика.

Также в течение аналогичного периода должна быть обеспечена возможность для пользователя видеть историю своих заказов, вместе с вышеупомянутой информацией, за последние три месяца, но не более 30 последних заказов.

«Яндекс.такси» и Uberпридется доработать приложения

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что большинство выдвинутых ФАС требований уже соблюдаются сервисом «Яндекс.такси». «Партнеры и водители, подключенные к платформе, и ранее могли сотрудничать с другими агрегаторами, — сообщил представитель “Яндекса”. — Информация о заказе в «Яндекс.такси», включая имя и телефон водителя, марку и номер машины, название и контакты выполняющего заказ партнера, отображаются в приложении — в “Деталях поездки”. Сроки исполнения остальных правил, предписанных нам Федеральной антимонопольной службой, мы сможем оценить позже, но уже понятно, что сервис и приложение потребуют доработки».

Какие конкретно доработки потребуется осуществить в приложении, в «Яндексе» не раскрывают. Источник CNews, близкий к объединенной компании, говорит, что в приложении «Яндекс.такси» потребуется доработать отображение истории заказов. В приложении Uber также необходимо будет обеспечить отображение информации о юридическом лице, осуществляющим перевозку.

Отметим, что в последнее время агрегаторы услуг такси активно брендируют машины своих водителей (ставят баннеры на крыше, перекрашивают корпус в фирменные цвета и т. д.). Водители такси, с которыми удавалось общаться корреспонденту CNews, говорили, что в случае брендирования машины каким-либо сервисом водитель не может работать с конкурирующими сервисами. Но в пресс-службе «Яндекса» заверили, что таких ограничений у их сервиса нет.

Параметры слияния

Напомним, договоренность об объединении сервисов «Яндекс.такси» и Uberбыла достигнута летом 2017 г. В объединенной компании «Яндекс» получит 59,3% акций, Uber— 36,6%. Еще 4,1% акций будут принадлежать менеджменту компании.

«Яндекс» вложит в новую компанию $100 млн, Uber— $225 млн. Сама компания оценивается в $3,725 млрд. Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.такси» Тигран Худавердян.

Таксопарки и водители, сотрудничающие с «Яндекс.такси» и Uber, будут переведены на единую технологическую платформу. В то же время у пользователей останется выбор между двумя приложениям. Помимо России, «Яндекс.такси» и Uberобъединят свои операции в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В структуру компании также войдет сервис по доставке еды UberEats.

Получив согласие от ФАС, в «Яндексе» заявили, что завершение сделки состоится в январе 2018 г. Это делается с целью бесперебойной работы сервисов в новогодние и рождественские праздники. Кроме того, в 2019 г. объединенная компания может провести IPO на американской фондовой площадке.