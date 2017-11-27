Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж

Причины роста IaaS

Результаты рейтинга CNews показывают, что продажи инфраструктуры как сервиса растут высокими темпами. По итогам 2016 г ., выручка 10 крупнейших поставщиков выросла на 76% с p3,8 млрд до p6,7 млрд, что примерно соответствует темпам роста в предыдущем 2015 г . (тогда поставки увеличились на 65%). Огромные темпы роста объясняются тем, что рынок достаточно молод, а рост с нуля всегда велик. При этом потенциальные потребители уже достаточно хорошо осведомлены о том, как работают облака и в чем заключаются их преимущества, чтобы приступить к их непосредственному внедрению. Сложности в экономике также способствуют переходу на данный формат потребления ИТ.

В чем выгода?

Помимо экономии на капитальных затратах (нет необходимости закупать дорогостоящее вычислительное оборудование), клиент получает легко развертываемый и масштабируемый по запросу сервис, объясняет генеральный директор сервиса 1cloud Виталий Грицай: «Сам подход, когда тарификация идет каждые 10 минут пропорционально текущим ресурсам, а также возможность в любой момент изменять конфигурации виртуальных машин (в большую и меньшую сторону), добавлять новые и удалять старые машины дает пользователям практически неограниченные возможности оптимизировать затраты на виртуальную инфраструктуру, под текущие потребности бизнеса».

Выручка 10 крупнейших российских поставщиков IaaS

Источник: CNews Analytics, 2017

Разные стратегии продаж

Поставщиков IaaS можно разделить на 2 группы: собственников ЦОД, которые рассматривают IaaS как одно из направлений развития бизнеса наряду с услугами colocation (например, DataLine, «Крок», «Ай-Теко»), и компании, которые специализируются исключительно на организации облачных услуг, арендуя площади у владельцев ЦОД (например, «ИТ-град», Softline, Cloud4y). При этом для некоторых ЦОД-владельцев облачные услуги кажутся более выгодным направлением, чем организация работы дата-центра. Так, компания Caravan в 2016 г. продала собственный ЦОД, чтобы сосредоточиться на оказании услуг IaaS под брендом Caravan Aero: «Мы приняли стратегическое решение о полной digital-трансформации бизнеса телекоммуникационной компании Caravan и продаже остальных, не приоритетных для нас активов компании», – рассказал CNews учредитель компании Станислав Другалев.

Динамика рейтинга CNews SaaS в сравнении с динамикой рейтинга CNews100

Источник: CNews Analytics, 2017

Рынок SaaS «созрел»

Рейтинг CNews SaaS показал менее впечатляющую динамику по сравнению с IaaS, однако в абсолютных цифрах этот сегмент почти в три раза превысил поставки инфраструктуры-как-сервиса. Выручка 25 крупнейших поставщиков SaaS по итогам 2016 г. выросла на 16% до p18,2 млрд. Следует отметить, что темпы увеличения продаж ПО по модели SaaS замедляются четвертый год подряд, при этом по итогам 2016 г. показатели развития этого сегмента максимально приблизились к общей динамике российского рынка ИТ: совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России в 2016 г. вырос на 15,5% (рейтинг CNews100), что всего лишь на несколько процентов ниже, чем рост рынка SaaS за этот же период. Данные результаты свидетельствуют о том, что российский рынок SaaS переходит в более зрелую фазу развития и рекордных результатов роста более ожидать не следует.

Подробнее читайте в обзоре «Облачные сервисы 2017».