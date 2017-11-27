 

Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура
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, Текст: Павел Лебедев
Доходы от аренды виртуальной инфраструктуры (IaaS) за год выросли на 76%, при этом объем продаж по-прежнему уступает сегменту SaaS (удаленная аренда программного обеспечения), который вступил в более зрелую фазу развития и сравнялся по темпам роста с общей динамикой рынка ИТ. Об этом свидетельствуют данные новых рейтингов CNews Analytics «Крупнейшие поставщики SaaS в России 2017» и «Крупнейшие поставщики IaaS в России 2017», опубликованных CNews в рамках обзора «Облачные сервисы 2017».

Причины роста IaaS

Результаты рейтинга CNews показывают, что продажи инфраструктуры как сервиса растут высокими темпами. По итогам 2016 г., выручка 10 крупнейших поставщиков выросла на 76% с p3,8 млрд до p6,7 млрд, что примерно соответствует темпам роста в предыдущем 2015 г. (тогда поставки увеличились на 65%). Огромные темпы роста объясняются тем, что рынок достаточно молод, а рост с нуля всегда велик. При этом потенциальные потребители уже достаточно хорошо осведомлены о том, как работают облака и в чем заключаются их преимущества, чтобы приступить к их непосредственному внедрению. Сложности в экономике также способствуют переходу на данный формат потребления ИТ.

В чем выгода?

Помимо экономии на капитальных затратах (нет необходимости закупать дорогостоящее вычислительное оборудование), клиент получает легко развертываемый и масштабируемый по запросу сервис, объясняет генеральный директор сервиса 1cloud Виталий Грицай: «Сам подход, когда тарификация идет каждые 10 минут пропорционально текущим ресурсам, а также возможность в любой момент изменять конфигурации виртуальных машин (в большую и меньшую сторону), добавлять новые и удалять старые машины дает пользователям практически неограниченные возможности оптимизировать затраты на виртуальную инфраструктуру, под текущие потребности бизнеса».

Выручка 10 крупнейших российских поставщиков IaaS

Источник: CNews Analytics, 2017

Разные стратегии продаж

Поставщиков IaaS можно разделить на 2 группы: собственников ЦОД, которые рассматривают IaaS как одно из направлений развития бизнеса наряду с услугами colocation (например, DataLine, «Крок», «Ай-Теко»), и компании, которые специализируются исключительно на организации облачных услуг, арендуя площади у владельцев ЦОД (например, «ИТ-град», Softline, Cloud4y). При этом для некоторых ЦОД-владельцев облачные услуги кажутся более выгодным направлением, чем организация работы дата-центра. Так, компания Caravan в 2016 г. продала собственный ЦОД, чтобы сосредоточиться на оказании услуг IaaS под брендом Caravan Aero: «Мы приняли стратегическое решение о полной digital-трансформации бизнеса телекоммуникационной компании Caravan и продаже остальных, не приоритетных для нас активов компании», – рассказал CNews учредитель компании Станислав Другалев.

Динамика рейтинга CNews SaaS в сравнении с динамикой рейтинга CNews100

Источник: CNews Analytics, 2017

Рынок SaaS «созрел»

Рейтинг CNews SaaS показал менее впечатляющую динамику по сравнению с IaaS, однако в абсолютных цифрах этот сегмент почти в три раза превысил поставки инфраструктуры-как-сервиса. Выручка 25 крупнейших поставщиков SaaS по итогам 2016 г. выросла на 16% до p18,2 млрд. Следует отметить, что темпы увеличения продаж ПО по модели SaaS замедляются четвертый год подряд, при этом по итогам 2016 г. показатели развития этого сегмента максимально приблизились к общей динамике российского рынка ИТ: совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России в 2016 г. вырос на 15,5% (рейтинг CNews100), что всего лишь на несколько процентов ниже, чем рост рынка SaaS за этот же период. Данные результаты свидетельствуют о том, что российский рынок SaaS переходит в более зрелую фазу развития и рекордных результатов роста более ожидать не следует.

Подробнее читайте в обзоре «Облачные сервисы 2017».

 

 

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