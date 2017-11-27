Рынок искусственного интеллекта в России оценили в 700 миллионов

В 2017 г. рынок искусственного интеллекта и машинного обучения в России дорастет до 700 млн руб. К 2020 г. эта цифра увеличится до 28 млрд руб. В этой области российский рынок существенно отстает в своем развитии от зарубежных.

Оценка рынка

По итогам 2017 г. объем российского рынка искусственного интеллекта и машинного обучения будет равен примерно 700 млн руб., а к 2020 г. он увеличится до 28 млрд руб. Стимулировать рост рынка будут финансовая сфера, розничная торговля и промышленность. К такому выводу пришли российский системный интегратор «Инфосистемы Джет» и аналитический центр TAdviser, обнародовавшие результаты исследования «Актуальные тенденции рынка машинного обучения и искусственного интеллекта».

В ходе исследования были опрошены менеджеры ста компаний, которые работают на российском рынке. Опрошенные занимают посты ИТ-руководителей, а также руководителей департаментов цифровых сервисов или цифровой трансформации. Кроме того, в ходе исследования привлекались данные аналитических компаний, в том числе IDC, Gartner и Markets and Markets. Часть данных поступила от консалтинговых компаний, таких как PwC и Teradata, а также вендоров, включая SAP.

Авторы исследования отмечают, что российский рынок искусственного интеллекта и машинного обучения только начинает развиваться, демонстрируя отставание от зарубежных рынков. Положительное влияние подобных технологий на бизнес-процессы не подтверждается в России яркими примерами. Одна из причин — то, что компании не разглашают результаты успешных внедрений, опасаясь раскрыть конкурентам источник своего преимущества. Также внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения замедляется в России из-за недостатка вычислительных мощностей и невысокого уровня автоматизации.

Прогнозы по российскому рынку

Опыт внедрения механизмов машинного обучения в ритейле в сегменте товарных рекомендаций показывает, что с их помощью конверсию можно увеличить на 15%, одновременно уменьшив в 50 раз количество операций, выполняемых вручную, отмечают респонденты исследования. Те из опрошенных менеджеров, которые работают в пяти крупнейших банках России, утверждают, что в течение пяти лет доля искусственного интеллекта в принятии решений в их организациях достигнет 80%, а клиенты уже через три года в половине случаев будут обслуживаться ботами. Уровень проникновения таких технологий в промышленность пока ниже, однако она находится на третьем месте в списке лидеров по внедрению искусственного интеллекта.

Оценка респондентами доли трат на искусственный интеллект в ИТ-бюджете компании

Ряд респондентов работает в компаниях, которые используют ботов или системы распознавания речи. Опрошенные отмечают недостаточный уровень развития подобных технологий в целом, однако высказывают удовлетворение существующий на этом уровне функциональностью. Из подобных систем наиболее на слуху интеллектуальный поиск и интеллектуальный маркетинг, осведомленность респондентов о других инструментах искусственного интеллекта слабее. Также представители компаний высказывают желание увидеть в цифрах результаты уже состоявшихся внедрений, чтобы, основываясь на них, планировать собственные проекты.



Цели внедрений и расходы на них

Главная причина внедрения машинного обучения в российских компаниях — это снижение расходов, сообщили 72% респондентов. Еще 68% прибегают к подобным технологиям для повышения качества продукции и услуг. Для принятия решений искусственный интеллект используется в компаниях 60% опрошенных. Еще 56% компаний повышают с его помощью производительность труда. 52% респондентов видят пользу таких технологий в получении новых экономических выгод.

Цели внедрения машинного обучения и искусственного интеллекта

Более половины опрошенных намерены увеличить траты на искусственный интеллект и машинное обучение в следующие 3-5 лет. Предполагаемый годовой рост затрат составляет 15-20%. У 30% респондентов отсутствует понимание, какая именно доля ИТ-бюджета компании расходуется на искусственный интеллект. Еще 30% компаний тратят на такие технологии от 5% до 10%. 17% опрошенных оценивают этот сегмент ИТ-бюджета менее чем в 5%. 13% компаний тратят на искусственный интеллект и машинное обучение более 15% ИТ-бюджета, еще 9% компаний — от 10% до 15% ИТ-бюджета.

Мировой рынок

Количество проектов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, выросло в мире в несколько раз за последние два года. В 2015 г. крупные компании сообщили о существовании 17 таких проектов, в 2016 г. — 71 проекта, в первой половине 2017 г. — уже о 74 проектах. Таким образом по итогам 2015-2017 гг. общее количество инициатив достигло 162. В их реализации участвуют 28 стран и 20 отраслей.

85% указанных проектов уже реализованы, еще 15% находятся на стадии планирования или пилота, причем в государственном секторе на этой стадии прибывает 60% инициатив. В 85% случаев проекты осуществляются по заказу крупного бизнеса.

Лидером по количеству внедрений технологий искусственного интеллекта и машинного обучения является США. Далее следуют Великобритания, которая применяет эти технологии в крупных инвестиционных банках, и Индия, которая работает на иностранных заказчиков.