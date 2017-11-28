Российский рынок печатных устройств резко вырос

Поставки печатных устройств в Россию продемонстрировали рост на 14% в штуках и 34,6% в деньгах. Средняя цена поставленных аппаратов продолжает расти в связи с невысокой платежеспособностью частного потребителя и малого бизнеса.

Оценка рынка

По итогам III кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено 648058 штук МФУ, принтеров и копиров, что на 14% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Стоимость поставленных устройств достигла в общей сложности $160,28 млн, то есть на 34,6% больше прошлогоднего результата. При этом средняя цена поступивших на рынок аппаратов продемонстрировала годовой рост на 18,1%. К таким выводам пришла компания IDC, обнародовавшая результаты квартального исследования.

По словам Константина Макаренкова, ведущего аналитика компании IDC Russia & CIS, российский рынок печатных устройств пошел в рост впервые за несколько кварталов, если говорить о количестве поставленных аппаратов. Эксперт отмечает, что доля бюджетных устройств на рынке продолжает сокращаться. Это связано с уменьшением покупательной способности частного потребителя и малого бизнеса. Со своей стороны, производители принтеров ориентируется в основном на платежеспособного клиента, который может позволить себе покупать оригинальные расходные материалы. В 2018 г. на состояние рынка печатных устройств будет влиять макроэкономическая ситуация, а также президентские выборы, считает Макаренков.

Рынок по сегментам

В поставках монохромных лазерных принтеров по итогам минувшего квартала был отмечен спад на 49% в младшем сегменте, куда относятся устройства со скоростью печати от 1 до 20 страниц в минуту. Также поставки сократились на 33,3% в старшем сегменте, где скорость печати равна от 91 до 150 страниц в минуту. В других классах этих устройств поставки продемонстрировали двузначный рост.

Что касается монохромных лазерных МФУ, то здесь также было отмечено сокращение поставок на 32% в младшим сегменте, для устройств со скоростью печати от 1 до 20 страниц в минуту. Во всех остальных классах поставки увеличились. В частности, для монохромных лазерных МФУ со скоростью печати от 45 до 69 страниц в минуту был зафиксирован рост на уровне 153,2%, это самый высокий показатель.

Фото: http://depositphotos.com Частный потребитель и малый бизнес в России стали покупать меньше принтеров

Цветные лазерные принтеры, имеющие скорость печати порядка 1-10 страниц в минуту, пережили спад поставок на 53,6%. Сокращение поставок было отмечено и для тех классов этих устройств, где скорость печати равна или превышает 45 страниц в минуту.

Что касается цветных лазерных МФУ, то они продемонстрировали спад поставок на 2,9% для устройств со скоростью 1-10 страниц в минуту и на 6,9% для устройств со скоростью 70-90 страницы в минуту. Прочие классы устройств показали положительную динамику. Поставки в сегменте со скоростью 31-44 страниц в минуту возросли на 475% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По итогам квартала IDC отмечает годовой рост объема рынка лазерной техники на 14,2% в штуках и 38,8% в деньгах.

Одновременно рынок струйной техники показал рост на 14,6% в штуках и 19,4% в деньгах. На рынок положительно повлиял рост поставок струйных МФУ на 23,9%, в то время как поставки струйных принтеров сократились за год на 17%. Сокращение было отмечено во всех ценовых категориях, кроме устройств стоимостью $300-400, в этом сегменте был зафиксирован рост на 32,3%.

Предыдущие периоды

Как ранее писал CNews, в 2016 г. рынок печатной техники вырос по сравнению с 2015 г. на 0,4%, если говорить о количестве устройств, и на 11%, если говорить об их стоимости. Всего за год на рынок было поставлено 2,28 млн печатных аппаратов общей стоимостью $489,78 млн. При этом лазерных устройств было продано около 1,56 млн, включая 949 тыс. многофункциональных устройств (МФУ). Струйных аппаратов было продано порядка 703 тыс., из них многофункциональными были 570 тыс.

Значительный рост средней цены поставленных печатных аппаратов был зафиксирован в I кв. 2017 г., он составил 20,7%. Всего за квартал в Россию поступило 459031 печатное устройство, что на 2,1% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Их общая стоимость достигла $112,5 млн, продемонстрировав годовой рост на 23,2%.