В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров

В магазинах розничной сети X5 Retail Group планируется внедрение технологии распознавания заполненности полок, благодаря которой персонал будет получать уведомления о возникшей нехватке тех или иных товаров в конкретных местах.

ИТ-надсмотрщик над продуктами

В крупнейшем в России холдинге в области продовольственного ритейла — X5 Retail Group (объединяет магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — вскоре будет внедрена отечественная технология оптимизации заполнения полок товарами. Умные камеры станут распознавать «пустоты» на месте купленного товара и подавать сигналы персоналу, указывая, чего именно и в каком количестве не хватает.

Об этом в рамках CNews Forum 2017 рассказал директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа. Как можно было заключить с его слов, эта вроде бы простая технология сможет дать весьма ощутимый экономический эффект с учетом масштаба бизнеса организации — 11,5 тыс. магазинов по всей стране с динамикой расширения на уровне восьми магазинов в день.

По словам Гранжи, эта технология была отобрана для внедрения в компании по итогам совместного проекта Х5 с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фондом «Сколково», а также посольствами Франции и Израиля. В начале 2017 г. партнеры собрали заявки от 300 с лишним стартапов, предложивших идеи по цифровизации ритейла, а потом в несколько этапов отсеяли большую их часть, оставив только десяток для реальных внедрений.

Фабрисио Гранжа: «Проблема, которую встречаем, — в России очень много говорят о технологиях, но очень мало кто их хорошо знает»

По заверению Гранжи, несмотря на большое число заявок, многие идеи были похожи друг на друга. Имя стартапа, создавшего технологию распознавания заполненности полок, он в ходе своего выступления не назвал.

Некоторые детали взаимодействия X5 с ИТ-фондами

Напомним, что о сотрудничестве X5 и ФРИИ по части отбора ИТ-проектов стало известно в начале февраля 2017 г. В рамках партнерства ФРИИ должен был запустить в своем акселераторе специальный тематический набор стартапов «ритейл-трэк». Проект был направлен на поиск идей, помогающих сделать традиционные покупки более быстрыми и комфортными, максимально персонализировать процесс обслуживания клиентов, оптимизировать логистику или пространство торгового зала, увеличить конверсию за счет сочетания онлайн- и офлайн-каналов продаж. Прошедшим отбор командам было обещаны инвестиции ФРИИ в размере от 2 млн руб. до 25 млн руб., а также консультации X5.

Что касается «Сколково», то по информации на сайте X5, компания и фонд в некоем виде работают над проектами в области технологий для ритейла с 2016 г. При этом 16 октября 2017 г. партнеры объявили о расширении сотрудничества.

Выступление Фабрисио Гранжи на CNews Forum 2017

По условиям соглашения на базе Центра технологий для Retail/FMCG «Сколково» было обещано создать площадку для совместной работы компаний-участников фонда, представителей ритейла и производителей FMCG-товаров (массового спроса). Организации решили совместно консультировать стартапы, развивать технологии из пула «Сколково» и разрабатывать новые решения.

Проект подразумевает грантовое финансирование лучших идей и их тестирование на инфраструктуре X5. «Стороны также рассматривают возможность создания R&D-центра на базе иннограда “Сколково” для технологий, применимых в розничной торговле», — говорилось в официальном сообщении ритейлера.

Какие технологии уже использует X5

По словам Фабрисио Гранжи, в Х5 Retail Group информационным технологиям уделяют очень серьезное внимание. «За предыдущий квартал мы инвестировали 17% от наших капитальных затрат в ИТ, — отмечает он. — Потому что единственный путь к лидерству — это цифровизация».

«На данный момент у нас в России 36 складов, все они автоматизированы, все контролируются нашей системой, — говорит топ-менеджер. — Это позволяет нам ежедневно в интервале пяти часов обеспечить товарами все наши 11,5 тыс. магазинов».

Х5 на данный момент в том или ином виде использует все технологии, которые сейчас на слуху, — блокчейн, большие данные, машинное обучение и т. д., хотя в компании и считают, что в России в них пока мало кто хорошо разбирается.

С точки зрения мобильности, во всех магазинах ритейлера у директора и администратора имеются смартфоны с мобильными приложениями, подключенными к ИТ-системе организации.

Одной из перспективных технологий в компании считают перевод магазинов на полностью самостоятельное обслуживание клиентов. «Когда я позволяю человеку самому себя обслуживать, я знаю о его привычках, как он себя ведет, что он выбирает, с какой скоростью, — рассуждает топ-менеджер. — Технологии помогут проследить за этим и узнать, что и как он делает».

Презентация Фабрисио Гранжи (кликните для пролистывания)

О других технологиях, задействованных в Х5 Retail Group, вы можете узнать из презентации Фабрисио Гранжи, а также посмотрев полную видеозапись его выступления.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

CNews TV: «Россия берет курс на цифровую экономику»

Помимо Романа Калины на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.