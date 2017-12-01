Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня»

Цифровизация требует новой парадигмы

Для цифровицации, отвечающей потребностям сегодняшнего времени, требуется принципиально новая парадигма построения информационных систем. Об этом с трибуны CNews Forum 2017 заявил начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов. «Информационные системы под цифровое будущее — совсем другие: не те, что у нас сегодня есть, и не те, что нам предлагают к внедрению», — считает он.

С точки зрения топ-менеджера, когда сегодня любой ИТ-вендор что-либо предлагает заказчикам, он обязательно говорит, что цифровизация требует не того, чем он занимался раньше, а чего-то иного. Вендор как-то по-своему это «иное» описывает, но при этом тут же заверяет, что у него для настоящей цифровизации уже все готово.

«Спрашивается, когда вы, ребята, успели все переделать? — задается риторическим вопросом Гимранов. — Перекрасили в основном — написали везде “диджитализейшн”». По его мнению, если взять вендорские презентации трехлетней давности и сравнить их с сегодняшними, станет очевидно, что там почти ничего не изменилось.

«Что толку, что мы с 10 месяцев сокращаем изменения в архитектуре решения до 10 дней? — говорит он. — Нужно-то за час или за минуту. Какая-то совсем иная парадигма нужна».

Как строятся системы сейчас, и как должны

Гимранов напоминает, что сейчас традиционные корпоративные информсистемы строятся из отдельных блоков. На нижнем уровне находится АСУ ТП или SCADA (система управления технологическим процессом), уровнем выше — АСУ ПП или MES (система управления производственными процессами), на верхнем уровне — ERP (система управления ресурсами). В каждой из этих систем есть ручной ввод данных и ручное управление.

Ринат Гимранов: «Информационные системы под цифровое будущее — совсем другие: не те, что у нас сегодня есть, и не те, что нам предлагают к внедрению»

В понимании Гимранова при цифровой трансформации в корпоративных ИС интерфейсы ввода исчезнут вовсе, а сами системы станут едиными — без описанного выше разделения. Отмирание интерфейсов он объясняет тем, что в них отпадет необходимость, потому что вся информация станет поступать автоматически. «Все действия, которые сегодня производятся в системах вручную, должны осуществляться с помощью инфороботов, — добавляет он — В идеале этот уровень должен быть полностью роботизирован».

Выступление Рината Гимранова

Главной же мыслью Гимранова является убеждение, что цифровизацию нужно воспринимать как формирование в виртуальном мире полной картины мира реального «и даже больше, чем в реальном мире».

В этой связи топ-менеджер отмечает два момента. «Интернет вещей сейчас превращается в интернет всего — интернет вещей и людей, — говорит он. — То есть в необходимый портал, который обеспечивает 100% соответствия виртуального и реального миров. Но прежде чем какой-то объект или процесс в этом виртуальном мире появится, он там должен быть как-то описан, его структура должна там появиться».

Гимранов считает, что за вторую составляющую должны отвечать так называемые онтологические модели. «В момент появления объекта или прежде, чем он появится в реальном мире, его онтологическая структура должна появиться в виртуальном мире, — рассуждает он. — Вызов заключается в том, что онтологические модели должны жить с такой же скоростью, с какой живут реальные объекты. Тогда это будет настоящая нормальная цифровизация, а не то, чем мы занимаемся сегодня».

Таким образом информсистема будущего видится Гимранову как полностью роботизированная деятельность нижнего уровня (интернет вещей и людей, инфороботы), а сверху онтологическое адаптивное программирование бизнес-процессов и инфороботов. «И вот здесь как раз мне кажется самый важный момент связан с тем, что сегодня адаптивно программировать бизнес-процессы мы не умеем», — отмечает он.

Презентация Рината Гимранова (кликните для пролистывания)

С более подробными рассуждениями Рината Гимранова на данную тему, а также с некоторыми выводами из его научного исследования в области так называемой эмержентной стратификации информсистем можно ознакомится по видеозаписи его выступления (научные выводы — после 9 минуты), а также по его презентации.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

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Помимо Рината Гимранова на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.