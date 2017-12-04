CNews выпустил топ крупнейших ИТ-консультантов и поставщиков услуг ИТ-поддержки за 2016 год
Исследование рынка ИТ-услуг за 2016 г. показало, что поставщики научились не просто играть по новым правилам, но даже выигрывать в условиях нестабильной экономики. Суммарная выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие ИТ-консультанты России» выросла на 9%, в то время как крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России прибавили сразу на 20%. Основную долю рынка в каждом рейтинге по-прежнему делят между собой представители топ-10, согласно данным, опубликованным CNews в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2017».
Лидеры контролируют рынок ИТ-услуг
По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. После серьезного падения в 2015 г., когда выручка сократилась на 19%, отечественный рынок ИТ-услуг начинает постепенно приходить в себя. Однако достигнуть показателей 2014 г. ему пока не удалось.
Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в топ-10 рейтинга CNews. Остальные участники делят между собой лишь его пятую часть. Отметим, что доля лидеров сохраняется в пределах 72–79% уже на протяжении последних пяти лет.
Общая выручка топ-30 крупнейших ИТ-консультантов России, pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Постоянный лидер рейтинга – компания «Ланит» – в 2016 г. продемонстрировала очередной скачок роста, еще больше увеличив отрыв от ближайших конкурентов. Так «Техносерв» (2 место рейтинга) теперь отстает от него на p16,4 млрд, а «Крок» (3 место рейтинга) – почти на p20 млрд.
Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017
|№ 2016
|Компания
|Город
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2016 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2015 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2016/2015, %
|1
|Ланит
|Москва
|40 563 350
|34 063 552
|19,1%
|2
|Техносерв
|Москва
|24 123 451
|22 815 438
|5,7%
|3
|Крок
|Москва
|20 380 972
|18 475 238
|10,3%
|4
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|17 147 480
|16 702 390
|2,7%
|5
|Компьюлинк
|Москва
|15 953 341
|14 444 638
|10,4%
|6
|Ай-Теко
|Москва
|14 580 001
|12 026 468
|21,2%
|7
|AT Consulting
|Москва
|11 279 215
|9 085 085
|24,2%
|8
|Астерос
|Москва
|11 071 128
|10 171 733
|8,8%
|9
|Maykor
|Москва
|10 234 068
|10 629 440
|-3,7%
|10
|Инфосистемы Джет
|Москва
|9 991 445
|8 074 425
|23,7%
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
Лидером роста среди ИТ-консультантов в 2016 г. стала компания «Информзащита», прибавив сразу 349% по сравнению с 2015 г. Следом идут компании InfoWatch (55%), «АМТ-Груп» (49%) и Naumen (35%).
ИТ-поддержка стабильно растет
Согласно рейтингу крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в 2016 г., общая выручка топ-20 участников достигла p92,2 млрд – на 20% больше показателей 2015 г. Несмотря на продолжающийся рост, его динамика, державшаяся ранее на уровне 28%, несколько замедлилась.
При этом выручка почти всех участников топ-20 рейтинга продемонстрировала положительную динамику. Только три поставщика показали отрицательный результат, из них лишь у компании «Система и связь» ощутимый спад на 45,9%, выручка же двух других компаний сократилась незначительно: у Maykor на 3,7% и у «РТ Лабс» на 1,4%.
Общая выручка топ-20 крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в России, pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Почти всю общую выручку по-прежнему аккумулируют топ-10 участников рейтинга. Однако их доля постепенно начинает снижаться. Если в 2012 г. им принадлежало 94% общей выручки, то в 2016 г. уже 82%.
Пятерка лидеров осталась неизменной: «Ланит» (p15,46 млрд) – 1 место, «Техносерв» (p11,64 млрд) – 2 место, Maykor (p10,23 млрд) – 3 место, «Инфосистемы Джет» (p7,22 млрд) и «Крок» (p6,84 млрд) в этом году поменялись местами, заняв 4 и 5 места соответственно.
Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017
|№ 2016
|Название
|Город
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2016 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс. с НДС
|Рост 2016/2015, %
|Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2016 г.
|1
|Ланит
|Москва
|15 461 439
|12 028 504
|28,5%
|13,5%
|2
|Техносерв
|Москва
|11 642 187
|10 875 098
|7,1%
|22,2%
|3
|Maykor
|Москва
|10 234 068
|10 629 440
|-3,7%
|100%
|4
|Инфосистемы Джет
|Москва
|7 223 968
|5 768 890
|25,2%
|37,7%
|5
|Крок
|Москва
|6 842 864
|6 015 577
|13,8%
|24%
|6
|ICL-КПО ВС
|Казань
|5 860 802
|4 859 235
|20,6%
|63%
|7
|Форс
|Москва
|5 528 249
|2 849 000
|94%
|52%
|8
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|4 925 340
|4 797 495
|2,7%
|13,5%
|9
|Ай-Теко
|Москва
|4 909 592
|4 295 167
|14,3%
|16,5%
|10
|AT Consulting
|Москва
|3 001 577
|2 201 431
|36,3%
|25%
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
Нижний порог входа в топ-20 вырос почти в два раза и преодолел границу в p1 млрд. В 2016 г. 20 позицию заняла компания «РТ Лабс» с выручкой от услуг поддержки в p1,15 млрд. Тогда как в 2015 г. эту же позицию занимала компания Prof-IT Group, чья выручка составляла p0,64 млрд.
Лидером роста в рейтинге поставщиков услуг ИТ-поддержки стала компания «Информзащита» – в 2016 г. ее выручка выросла сразу на 284,7%. Следом идут «Программный продукт» (207%), «Форс» (94%) и «АДВ Консалтинг» (73,7%).
Читайте подробнее в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2017».