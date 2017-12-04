Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании

Особая экономическая зона в Калининградской области просуществует еще более 20 лет, предоставив ИТ-компаниям достаточно емкий пакет льгот и преференций.

Продление преференций

Правительство Калининградской области добилось продления для существенной части своей территории статуса особой экономической зоны (ОЭЗ). Он был присвоен ей в 2006 г. со сроком истечения в 2017 г. Теперь калининградская ОЭЗ просуществует до 2045 г., предлагая при этом ИТ-компаниям серьезный набор преференций.

В момент образования этой ОЭЗ в России еще не существовало принятой сегодня классификации, подразумевающей деление зон по ряду внешних признаков (технико-внедренческий, промышленно-производственный и пр. типы). Калининградская зона имеет особый статус, определенный отдельным федеральным законом.

Как рассказал в разговоре с CNews вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, в момент создания калининградская ОЭЗ в большей степени ориентировалась на промышленные предприятия, поэтому для ее резидентов были предусмотрены соответствующие такому статусу льготы. В частности, подразумевалось освобождение от налога на прибыль, налога на имущество в течение первых шести лет и снижение на 50% налога на прибыль и имущество в течение последующих шести лет, а также освобождение от уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость для ввозимого на территорию Калининградской области оборудования.

Калининград решил поддержать местных ИТ-шников, предоставив им льготы

Теперь в зоне предпринята попытка сделать ставку на так называемый человеческий капитал. В этом контексте ИТ представляются одной из самых перспективных отраслей. Поэтому законодательные поправки предполагают, что с 1 января 2018 г. снижается минимальный порог инвестиций для резидентов ОЭЗ в сфере ИТ — до 1 млн руб. в течение трех лет, вместо 160 млн руб. ранее, как для всех обычных компаний.

Порог инвестиций в данном случае означает размер вложенных средств, который необходимо осуществить предприятию, чтобы получить льготы резидента ОЭЗ. То есть речь идет о том количестве денег, которые инвестор должен потратить, чтобы иметь возможность воспользоваться льготами: налогом на прибыль, налогом на имущество и льготой по социальным взносам. Для ИТ-сферы, например, нужно вложить средства в серверы и компьютеры.

Новые законодательные поправки подразумевают, что для резидентов калининградской ОЭЗ будет снижена ставка отчислений в фонды с 30% до 7,6%. «Пониженные тарифы устанавливаются для новых резидентов ОЭЗ, которые, во-первых, получат этот статус в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, а во-вторых, будут создавать новые рабочие места», — уточняет Шендерюк-Жидков.

«Речь идет о так называемых социальных взносах, — говорит топ-менеджер. — Раньше это называлось единым социальным налогом (ЕСН), это те соцвзносы, которые платят предприятия на зарплаты работников. Работник платит со своей зарплаты 13% на доходы физлиц, а еще дополнительно предприятие платит 30% в фонд соцстраха и фонд медицинского страхования дополнительно. Теперь дополнительные платежи фондам снижаются до 7,6%».

Чем еще Калининград поможет ИТ-шникам

Поправки в федеральные законы — это не все, чем сейчас готова похвастаться Калининградская область. С наступлением 2018 г. в регионе планируется запустить для приезжих ИТ-шников программу льготного субсидирования ипотеки, а также предоставить серьезные преференции компаниям, которые захотят построить на территории края коммерческие ЦОДы. В данном случае инвесторы смогут получить землю под дата-центр на льготных условиях и бесплатно произвести процедуру подключения к электрической сети.

По словам Шендерюк-Жидкова, в области сейчас активно развивается система коворкинговых точек и крупных офисных центров для ИТ-компаний и компаний из смежных сфер (3D-дизайн и пр.). «ИТ попали в список отраслей, работники которой в случае использования упрощенной системы налогообложения имеют льготу по оплате НДС — 100% (будет закреплено на региональном уровне)», — говорит он.

Уже на региональном уровне действует льготная процентная ставка по микрозаймам для ИТ-шников на уровне 5% вместо 10% как для других отраслей, — поясняет Шендерюк-Жидков. — Речь идет о кредитовании на суммы до 3 млн. в региональном фонде микрофинансирования. Средства в него выделяется из регионального бюджета. Его работу в правительстве области курирует Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли».

По мнению Максима Соханя, генерального директора «АМДтехнологии» - инжиниринговой компании - создателя ЦОДов, если правительству Калининградской области удастся, благодаря обещанным льготам, привлечь ИТ-компании, это, безусловно, вызовет необходимость строительства ЦОДов, как минимум, для сервисов, которые будут предоставляться ИТ-компаниями. При планировании коммерческого ЦОДа самое важное - просчитать будут ли загружены его мощности. Вопрос в том, насколько много их потребуется резидентам ОЭЗ.

Потребителями ЦОДов смогут стать и небольшие производственные компании-резиденты особой экономической зоны. Свой ЦОД им строить не всегда выгодно, а возможность арендовать вычислительные мощности неподалеку от основной площадки – весомый плюс, - говорит Максим Сохань.