Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом»

Oracle предупредила партнеров, продающих ее товары и услуги в России, что российские банки и энергетические компании, которые подпадают под санкции США, должны полностью рассчитываться с продавцом в течение 14 дней, а не 30, как было ранее. Причина — новые изменения санкционного режима со стороны американских властей.

Новые правила оплаты

Компания Oracle предупредила своих партнеров об изменениях в условиях секторальных санкций против российских компаний, принятых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Начиная с 28 ноября 2017 г., Oracle сократила срок полной оплаты своих товаров и услуг для заказчиков из российского финансового сектора с 30 до 14 дней после выставления счета. Это правило должны соблюдать компании, распространяющие ее продукцию среди этих заказчиков.

Под новое положение подпадают российские финансовые организации, указанные в санкционной Директиве 1. То есть, изменения в расчетной политике Oracle затронут Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Банк Москвы», «Корус консалтинг» и других. Вероятно, под «Корус консалтинг» (в документе Korus Consulting) авторы письма Oracle подразумевали «дочку» Сбербанка «Корус консалтинг СНГ».

Помимо финансистов под действие новых правил попадут компании энерегтического сектора и других отраслей экономики: «Транснефть», «Новафининвест», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и др.

Норма касается не только указанных компаний, но и тех предприятий, где им принадлежит контрольный пакет акций, даже если эти структуры базируются за пределами России. Кроме того, правило распространяется на транзакции, осуществляемые через партнеров. Подписывая соглашение с Oracle, указанные покупатели должны изъявлять свое согласие на выполнение требований.

Oracle сократила срок оплаты своих товаров и услуг для российских банков

Письмо Oracle, адресованное компании-партнеру, имеется в распоряжении CNews. Штаб-квартира Oracle отказалась прокомментировать ситуацию, однако представители компании в разговоре с CNews не опровергли подлинности письма.

Аналогичные случаи

Письмо Oracle — не единственный известный пример выполнения американскими ИТ-компаниями санкций против России. Ранее CNews писал, что американский Linux-разработчик Red Hat начал блокировать аккаунты российских пользователей, ссылаясь на введенные правительством США санкции против отдельных россиян и российских компаний. Вскоре в распоряжении CNews оказалось письмо, разосланное из представительства компании в России ее российским партнерам.

Ссылаясь на «санкционные» распоряжения президента США, Red Hat предписывала своим российским партнерам приостановить работу над проектами в 20 компаниях, список которых был приведен в письме. В качестве альтернативы приостановке работ Red Hat предложила партнерам «незамедлительно предоставить полную информацию о проекте». После изучения этой информации Red Hat может разрешить продолжить сотрудничество, прекратить проект либо удержать его в замороженном состоянии «до получения дополнительных инструкций», сообщила компания.

Вскоре после этого выяснилось, что штаб-квартира компании Autodesk также разослала своим российским партнерам письмо, в котором запретила им поставлять и обслуживать свои продукты ряду российских компаний, в том числе из оборонной и нефтегазовой отраслей.

Имели место и случаи смягчения санкций — в марте 2017 г. это было сделано для Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Американский Минфин разрешил запрашивать от ФСБ сертификаты для ввоза в Россию электронных товаров ценой до $5 тыс. Это позволяет предположить, что санкционное ограничение было снято специально для того, чтобы у американских компаний появилась возможность продать ФСБ новые годичные лицензии на разрабатываемое ими ПО. Известно, что в смягчении режима торговли сыграли роль жалобы компаний Microsoft и Cisco.

Секторальные санкции США

Секторальные санкции США условно делят российские компании на группы по секторам экономики, чтобы к каждой группе можно было применить разные правила. Директива 1 предусматривает санкции для компаний финансового сектора. Летом 2014 г. этот список состоял из Банка Москвы, ВТБ, Внешэкономбанка, Российского сельскохозяйственного банка и Газпромбанка. Позднее был добавлен Сбербанк.

Изначально банкам запретили привлекать в США или от лиц из США финансирование в виде акций или долга на срок свыше 90 дней. Однако вскоре условия были пересмотрены: срок для транзакций, привлечения финансирования, операций с собственностью и других операций был сокращение до 30 дней.

Помимо Директивы 1 есть и другие. Директивы 2 и 4 предусматривают санкции для компаний энергетического сектора, Директива 3 — оборонного.

Антипрезидентский закон

Летом 2017 г. в США был принят закон об ужесточении санкций против России, Северной Кореи и Ирана. Новый закон сократил размер инвестиций в российские компании до $10 млн в год, что очень мало для крупного бизнеса. Также был усложнен механизм получения российскими компаниями займов в США. Кроме того, была введена обязательная проверка имущества руководителей российских компаний и их семей перед заключением каких бы то ни было сделок. Срок проверки составляет полгода.

Однако самое примечательное положение этого документа – лишение президента США возможности отменить или смягчить санкции без одобрения Конгресса. Теперь, чтобы отменить санкции, Дональду Трампу (Donald Trump) нужно подать обоснование, которое будет рассмотрено в течение месяца, после чего может быть отвергнуто. Трамп неоднократно заявлял, что закон противоречит Конституции США и может помешать ему налаживать отношения с зарубежными партнерами.

ИТ-компании под санкциями

В сентябре 2016 г. Агентство промышленности и безопасности США (BIS) расширило санкционные списки в отношении российских компаний. В список были включены 11 новых компаний, ранее не подпадавших под санкции. В их число попал ряд зеленоградских микроэлектронных предприятий. Это «Микрон», который через холдинг РТИ принадлежит АФК «Система», и предприятия группы «Ангстрем»: ОАО «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и «Ангстрем-М» (основным акционером этих предприятий является бывший министр связи Леонид Рейман).

Кроме того в списке оказались томский производитель телекоммуникационного и СВЧ-оборудования «Микран», московский производитель электронной радиокомпонентной базы «Внешнеэкономическое объединение Радиоэкспорт», (входит в госкорпорацию «Ростех»), производитель бортовых комплексов летательных аппаратов Пермская научно-производственная приборостроительная корпорация (ПНППК).

Помимо них, в списке фигурируют ранее не известные фирмы: петербургская НПО «Гранат», Giovan и Technopole. Две последние из них зарегистрированы как в Гонконге, так и в Индии.

В декабре 2016 г. под действие санкций попали такие российские ИТ-компании, как «Специальный технологический центр», базирующийся в Санкт-Петербурге, АНО «ПО КСИ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и компания «Цифровое оружие и защита». Причиной стало предполагаемое участие компаний в кибератаках на правительственные сети США во время президентских выборов в 2016 г.

Однако приняв закон, который делает наложение санкций процедурой, независимой от личных симпатий президента, Конгресс начал требовать от администрации Трампа расширения санкционного списка. В октябре газета The New York Times сообщила, что правительство уже составило новый список. Из ИТ-компаний в перечень были добавлены следующие наименования: оборонный концерн «Алмаз-Антей» и входящее в его состав опытное конструкторское бюро «Новатор», госкорпорация «Ростех» и входящее в ее состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), машиностроительный концерн «РТИ» и НПО «Высокоточные комплексы».

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

CNews TV: «Россия берет курс на цифровую экономику»

Помимо Рината Гимранова на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.