Yahoo и Mozilla вступили в войну из-за поиска в Firefox

После трех лет партнерства с Yahoo Mozilla Foundation отказывается от его поисковика и возвращается к Google. Yahoo подает в суд, Mozilla отвечает встречным иском.

Роман с продолжением

Mozilla Foundation и Yahoo обменялись исковыми заявлениями друг к другу после того, как Mozilla отказалась использовать поиск Yahoo по умолчанию в браузерах Firefox. Yahoo требует компенсацию за «ущерб, нанесенный бизнесу и репутации», Mozilla обвиняет Yahoo в недостаточности выплат.

С 2004 г. по 2014 г. у Mozilla был поисковый контракт с Google: именно этот поиск функционировал по умолчанию в браузерах Firefox. В 2014 г. контракт с Google был расторгнут, а в качестве поисковика по умолчанию для американского рынка в Firefox был установлен поиск Yahoo. Такой договор был заключен на срок пять лет, однако, в начале ноября 2017 г. Mozilla расторгла его и снова заключила контракт с Google.

Жалоба Yahoo и встречный иск

Компания Yahoo подала иск (опубликован со значительными сокращениями на в официальном блоге Mozilla), в котором заявлено, что расторжение контракта со стороны Mozilla повлекло значительный ущерб бизнесу и деловой репутации.

Представители Mozilla пояснили, что после выкупа Yahoo корпорацией Verizon было проведено «многомесячное исследование», по итогам которого стало понятно, что дальнейшее использование Yahoo в качестве поисковика будет иметь сугубо негативные последствия. Поэтому, написали создатели Firefox, «мы воспользовались своим правом в рамках контракта прекратить сотрудничество и заключить договор с другим провайдером».

После возвращения поисковой строки Firefox от Yahoo к движку Google, Yahoo и Mozilla обменялись вызовами в суд

Встречный иск против Yahoo подала Mozilla, обвинив корпорацию в задержке выплат по контракту, якобы нанесшей серьезный ущерб финансовому состоянию организации. В документе указывается, что выплаты прекратились только 31 октября 2017 г., в то время как контракт был расторгнут уже в начале.

Вопрос отчислений

Mozilla Foundation получала крупные средства от провайдеров поисковых систем. Эти деньги составляли большую часть ее дохода, в последние годы доходившие до 90%. Например, в 2013 г. выручка Mozilla составила $314 млн, из которых $275 млн — деньги, полученные от поискового гиганта. Однако в 2014 г. руководство Mozilla Foundation решило расторгнуть контракт с Google, заявив, что «отсутствие зависимости от Google позволит Mozilla быть более гибкой и конкурентоспособной».

Тогда же представители Mozilla объявили о смене стратегии в области поиска в Firefox, в частности, об отказе от единого глобального провайдера поисковых сервисов.

После этого для российских пользователей поисковиком по умолчанию в Firefox стал «Яндекс», в США — Yahoo, в Китае — Baidu.

Как оказалось, условия, предложенные Yahoo, были более выгодными, чем условия Google. За статус поисковика по умолчанию (пусть и только для американского рынка), Yahoo обязался ежегодно вплоть до 2019 г. перечислять партнеру $375 млн. Таким образом, по-видимому, Mozilla получила около $1 млрд за три года.

Тем не менее, представители Mozilla Foundation отметили, что с самого начала рассматривали сотрудничество с Yahoo как высоко рискованное и высказали претензии по поводу качества собственной поисковой системы Yahoo. После того, как новые владельцы портала не предоставили никаких подробностей о том, как планируется развивать поиск Yahoo и что будет сделано, чтобы его улучшить, Mozilla решила вернуться к Google.