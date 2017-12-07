Apple рухнула на полсотни позиций в рейтинге лучших работодателей

Apple заняла 84 место в рейтинге лучших американских работодателей от сервиса Glassdoor на 2018 г. В прошлом году компания находилась в этом же рейтинге на 36 строчке. При этом оценка сотрудниками условий труда в Apple выросла с 4,2 балла до 4,3.

Apple как работодатель

Популярный сервис поиска работы Glassdoor опубликовал свой ежегодный рейтинг условий труда в крупных компаниях США. Лучшим местом для работы в 2018 г. была признана Facebook. Apple потеряла в рейтинге 48 позиций, опустившись с 36 место на 84. Рейтинг составляется на основе анонимных отзывов сотрудников.

Что касается других компаний, то Google заняла пятое место, SAP — 11, LinkedIn оказалась на 21, Adobe — на 31, Microsoft — на 39, SpaceX — на 50, Yahoo — на 65.

По условиям опроса Glassdoor сотрудники должны оценить степень своего удовлетворения условиями труда в компании по пятибалльной шкале. В этом году Apple набрала 4,3 балла, что находится посередине между уровнем «доволен» и «очень доволен». Лидер рейтинга Facebook набрал 4,6 балла. В прошлом году результат Apple составлял 4,2 балла.

Glassdoor сообщает, что при подсчете учитывались отзывы, оставленные сотрудниками компаний в период с 1 ноября 2016 г. по 22 октября 2017 г. Всего было обработано более 700 тыс. отзывов. Средний рейтинг работодателя составляет 3,3 балла.

Apple потеряла 48 позиций в рейтинге лучших работодателей

При этом в аналогичном рейтинге Glassdoor на 2018 г. для компаний, работающих в Великобритании, дела обстоят иначе: первое место заняла Google, Facebook оказался на четвертом, а Apple — на девятом, также с результатом 4,3 балла. В 2016 г. компания занимала в британском рейтинге 41 место.

Apple в рейтингах Glassdoor

Glassdoor начал публиковать свой рейтинг 100 лучших работодателей 10 лет назад. В первой редакции списка в 2009 г. Apple занимала 19 место. В 2010 г. компания опустилась на 22 строчку, в 2011 г. поднялась на 20, а в 2012 г. добилась 10 места — ее самый лучший результат на сегодняшний день.

В 2013 г. последовало падение до 34 места, в 2014 г. — до 35. В 2015 г. компания несколько отвоевала позиции, заняв 22 место, но в 2016 г. опустилась на 25, а в 2017 г. — на 36.

Падение Apple в преддверии 2018 г. совпало с перемещением ее гендиректора Тима Кука (Tim Cook) в рейтинге CEO с восьмого места на 53. Рейтинг гендиректоров Glassdoor опубликовал в июне 2017 г. По данным ресурса, около 93% сотрудников Apple одобряют работу, которую выполняет Кук. До этого глава Apple демонстрировал рост: с 18 места в 2013 г. и 2014 г. он добрался до 10 места в 2015 г. и восьмой позиции в 2016 г.

Новая штаб-квартира Apple

Несмотря на резкую смену места в рейтинге работодателей, Apple смогла улучшить свой результат до 4,3 балла. Как отмечают профильные СМИ, 2017 г. можно назвать удачным для компании: он был ознаменован высокими финансовыми показателями, выпуском юбилейного iPhone X и открытием новой штаб-квартиры Apple Park, куда сотрудники постепенно переезжают из старого офиса на улице Инфинити Лейн в Купертино, где компания базируется с 1993 г.

Проект Apple Park был анонсирован прежним директором Apple Стивом Джобсом (Steve Jobs) в 2011 г. На возведение кольцеобразного сооружения было потрачено около $5 млрд. Порядка $160 млн было уплачено за земельный участок площадью 71 гектар. Площадь самого здания составляет 260 тыс. метров квадратных. Четырехэтажный офис может вместить более 12 тыс. сотрудников. Парковка рассчитана на 14,2 тыс. автомобилей.

Архитектурным проектированием Apple Park занималось бюро британца Нормана Фостера (Norman Foster), отвечавшее в свое время за восстановление Рейхстага в Берлине. При строительстве, которое началось в ноябре 2013 г., были использованы современные материалы и передовые технологии. 80% площади комплекса было отведено под зеленые насаждения. Apple Park был открыт в апреле 2017 г. Он принял первых сотрудников компании, несмотря на то что строительные работы еще продолжались.