В России полностью запретят рекламу дипломов и курсовых «под ключ»

Минобрнауки подготовило законопроект, который предписывает выкладывать в интернет полные тексты дипломных работ российских студентов. Этот же законопроект содержит запрет на рекламу заказных дипломов и диссертаций в интернете.

Инициатива Минобрнауки

Минобрнауки России предлагает полностью, без сокращений выкладывать в интернете дипломные и выпускные работы студентов. Также министерство намерено запретить в интернете рекламу написания курсовых, дипломов и диссертаций на заказ.

Соответствующие предложения содержатся в новом законопроекте, который разработало Минобрнауки. Текст законопроекта был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ содержит ряд изменений, которые должны быть внесены в законы «О рекламе» и «Об образовании». Сейчас законопроект проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 18 декабря.

Положения законопроекта

Закон «О рекламе» запрещает рекламировать в России ряд товаров и услуг. Минобрнауки предлагает расширить их список за счет «услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации». Этому посвящен первый пункт законопроекта.

Минобрнауки предлагает полностью выкладывать в интернет дипломные работы

Во втором пункте министерство предлагает добавить в закон «Об образовании» положение, которое обяжет вузы выкладывать на своих сайтах тексты дипломных работ будущих магистров и специалистов перед защитой этих работ. Доступ к публикации должен предоставляться всем желающим, работы нельзя удалять еще шесть месяцев после защиты. Текст работы на сайте должен полностью совпадать с тем вариантом, с которым студент выходит на защиту.

Публикация диссертаций

В сентябре 2003 г. российское правительство утвердило новую редакцию положения о присуждении ученых степеней, в которой потребовало от соискателей степени перед защитой диссертации выкладывать ее в интернете. Одновременно срок, в течение которого можно оспорить присуждение степени, был увеличен с 3 до 10 лет. Это правило затронуло даже те работы, которые уже были защищены — правда, не более чем 3 года назад.

В интернет было предписано выкладывать даже те диссертации, которые по той или иной причине были сняты с защиты. Такая работа должна быть доступна онлайн в течение 10 лет с описанием причин, по которым защита не состоялась. Причиной снятия защиты может стать, например, ссылка на несуществующую статью или ссылка на статью без указания авторства.