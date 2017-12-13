Сбербанк покупает половину «Яндекс.Маркета»

Сбербанк выкупит новые акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб., в результате чего будет создано совместное предприятие стоимостью 60 млрд руб. Предприятие сохранит бренд «Яндекса» и прежнего гендиректора.

Сбербанк вкладывает 30 млрд руб. в «Яндекс.Маркет»

«Яндекс» и Сбербанк намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие, стоимость которого оценивается в 60 млрд руб. С этой целью Сбербанк купит пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб. Получив равные доли в совместном бизнесе, владельцы сформируют из 10% акций опционный фонд для поощрения работников компании.

«Яндекс» и Сбербанк уже подписали обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия. Оценка нового бизнеса была произведена без учета будущей синергии. Соглашение о намерениях было подписано в августе 2017 г. Завершение сделки запланировано на первую половину 2018 г. — после того, как будет получено одобрение регуляторных органов.

Новый «Яндекс.Маркет»

После завершения сделки «Яндекс.Маркет» сосредоточится на розничной онлайн-торговле, причем «Яндекс» и Сбербанк в России, Грузии, странах СНГ и Прибалтики будут осуществлять торговлю в интернете только через эту площадку. Предприятие будет работать под брендом «Яндекса» и на базе его технологий, рекламой и информационной поддержкой будут заниматься и «Яндекс», и Сбербанк.

Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков останется на своем посту. Кроме того, он получит место в совете директоров предприятия, наряду с тремя представителями от «Яндекса» и тремя от Сбербанка.

Фото: depositphotos.com «Яндекс» вступает в совместное предприятие на 60 млрд руб.

По данным самого «Яндекс.Маркета», его оборот за первые девять месяцев 2017 г. достиг 100 млрд руб. Ежемесячная посещаемость сервиса превышает 20 млн пользователей. На платформе размещено более 150 млн товарных предложений от 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов.

Совместные предприятия «Яндекса»

«Яндекс.Маркет» — не единственный случай, когда «Яндекс» вступает в крупное совместное предприятие. Например, в июле 2017 г. стало известно, что «Яндекс» договорился об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Uber вложит в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» — у него будет 59,3%. 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.

В конце ноября сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — с условием, что совместный сервис будет придерживаться правил добросовестной конкуренции, в частности, не будет запрещать партнерам, водителям и пассажирам работать с другими сервисами.