Во Франции запретили мобильники в школах

Французские власти запретили школьникам младше 15 лет пользоваться мобильными телефонами в школах — как на уроках, так и на переменах. Школьники и родители недоумевают, как именно будет выполняться запрет. Для этого может понадобиться 3 млн ящичков с замками, где телефоны будут храниться во время занятий.

Запрет на мобильные телефоны

Французское правительство запретило учащимся младших и средних классов, то есть всем детям от шести до 15 лет, пользоваться в школах мобильными телефонами, сообщает The Guardian. Школьникам можно приносить их с собой, однако запрещается доставать как во время уроков, так и во время перемен, пока они не покинут здание школы. Запрет является частью предвыборной программы президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron).

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке (Jean-Michel Blanquer) сообщил, что новые правила вступят в силу с начала следующего учебного года, то есть в сентябре 2018 г. По его словам, в некоторых учебных заведениях страны уже существует запрет на использование мобильных телефонов учащимися.

Бланке не отрицает, что мобильные устройства иногда приходится использовать в процессе обучения, а иногда они необходимы в чрезвычайных ситуациях. Однако в целом их использование следует «как-то контролировать», полагает министр. Он также высказал пожелание, чтобы французские семьи не разрешали детям дошкольного возраста проводить слишком много времени «перед экраном».

Реакция общественности

Союз директоров школ Франции воспринял нововведение скептически, пишет The Guardian. По словам заместителя главы союза Филиппа Винсента (Philippe Vincent), директора не видят ни логики, ни практической пользы в новых правилах. Также им не нравится идея Бланке оборудовать школы специальными запирающимися шкафчиками, для хранения мобильных устройств. По словам Винсента для 5,3 тыс. государственных школ, в каждой из которых в среднем по 500 учеников, потребуется 3 млн ящичков, и во многих школах для них просто нет места.

40% наказаний французские школьники получают за использование мобильных телефонов

Опрос среди школьников показал, что они пока не очень понимают, как запрет будет выполняться на практике. Дети интересуются, будут ли телефоны изыматься у них, где они будут храниться, и как владельцы смогут получить их назад. Также они обсуждают, что произойдет, если, например, кто-то из учащихся на перемене решит воспользоваться мобильным телефоном в школьном туалете, и будет пойман. В тех школах, которые сами ввели запрет, за такое телефон могут отобрать.

Опрос среди родителей также выявил их неуверенность в разумности новых правил, так как наличие мобильных телефонов у детей дает возможность взрослым меньше беспокоиться об их безопасности. Некоторые родители предлагают просто установить в школах устройства, которые будут глушить сотовый сигнал в здании. Глава Федерации родителей учащихся государственных школ Жерар Поммье (Gérard Pommier) поинтересовался, как школы собираются хранить изъятые устройства, и обеспечить их возврат пользователям после уроков.

Мобильные телефоны в школе

Около 93% подростков в возрасте от 12 до 17 лет во Франции имеют мобильный телефон, сообщает The Telegraph. При этом около 40% наказаний в школах связано с использованием мобильных устройств, поскольку дети пользуются ими не только на переменах, но и на занятиях, утверждает Филипп Турнье (Philippe Tournier), представитель Союза директоров школ.

В тех школах, которые самостоятельно ввели запрет на пользование мобильными телефонами, устройства помещаются школьниками в специальную коробку при входе в класс, или же в именные ящички при входе в школу. В некоторых случаях телефоны просто лежат в портфелях с выключенным звуком.

Прежний министр образования Франции Люк Шатель (Luc Chatel) был против полного запрета мобильных телефонов в школах. В 2011 г. он заявил, что общение по мобильному вошло в список повседневных привычек современного человека, и что необходимость общения у детей нельзя игнорировать, особенно если речь идет о разговорах с родителями.