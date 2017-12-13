За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах. Для физических лиц максимально возможное наказание — 5 тыс. рублей, для юридических – 1 млн.

За нарушение закона о мессенджерах будут штрафовать

Государственная дума приняла в третьем (и окончательном) чтении законопроект, который устанавливает систему штрафов за неисполнение закона о мессенджерах. Речь идет только об административной ответственности, однако доступ к провинившемуся мессенджеру может быть заблокирован по решению суда.

Штрафы установлены в размере 3-5 тыс. рублей для физических лиц, 30-50 тыс. — для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн для юридических. Принятый Госдумой документ дополняет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 13.39.

Если документ будет подписан главой государства, он вступит в силу с 1 января 2018 г. С этого же дня начнет действовать и сам закон о мессенджерах, который был утвержден в июле этого года.

В телекоме критикуют закон о мессенджерах

Сам закон о мессенджерах первоначально был разработан Медиа-коммуникационным союзом, в Госдуму его внесли депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Марина Макабенова («Единая Россия») и Олег Николаев («Справедливая Россия»). Он устанавливает ряд правил как для самих компаний, так и для тех, кто пользуется функциями обмена сообщений в приложениях. В частности, компании должны ввести обязательную идентификацию пользователей по номеру оператора сотовой связи. Для этого мессенджерам придется заключать договоры с самими операторами.

За нарушение закона о мессенджерах могут оштрафовать на 1 млн рублей

Кроме того, мессенджеры обяжут в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти ограничить конкретному пользователю возможность использования сервиса, а также отправки информации, распространение которой запрещено в России.

При этом, закон предписывает создать условия для конфиденциальности сообщений, которыми обмениваются пользователи и оградить их от получения нежелательных посланий. Еще один пункт указывает на необходимость распространения важной информации госорганами России с помощью мессенджеров: речь может идти о различных оповещениях о чрезвычайных ситуациях.

Отношение к одобренному закону в телекоммуникационной среде сложилось противоречивое.

«Депутаты просто не представляют себе, сколько в мире существует мессенджеров, — рассказывал в интервью CNews один из собеседников издания. — Также не понятно, почему всех пользователей обязывают указывать свои номера телефонов. Возникают вопросы, как быть с детскими мессенджерами (такой продукт, делает, например, Disney) и с пользователями, ранее зарегистрированными в мессенджерах (например, многие пользователи Facebook не указывали свои номера телефонов)».