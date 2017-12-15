Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»

Фонд Almaz Capital вложил $10 млн в агрегатора такси «Везет», который появился весной 2017 г. путем слияния нескольких сервисов организации поездок. ФАС, вовремя не обратившая внимания на слияние, сейчас занимается его проверкой.

Инвестиции в «Везет»

Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его миноритарным акционером. Сумма сделки и количество приобретенных акций не разглашаются. Однако информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники определяет размер инвестиций в районе $10 млн.

Полученные средства «Везет» намерен потратить на развитие технологической платформы. Примечательно, что в ноябре 2016 г. Almaz Capital инвестировал в американский сервис организации поездок Fasten, в создании которого принимал участие Евгений Львов, совладелец «Везет».

Как был основан «Везет»

«Везет» появился весной 2017 г. в результате слияния агрегаторов такси Fasten Russia (торговая марка RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (работает под брендами «Везет» и «Лидер»). В ноябре 2017 г. эта сделка привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поскольку доля «Везет» на рынке начала становится сопоставимой с долей двух других недавно объединившихся агрегаторов — «Яндекс.Такси» и Uber.

Об объединенной компании RuTaxi и Fasten известно, что ее акционерами являются гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten менее $100 млн.

Недавно образованный крупный агрегатор такси «Везет» привлек $10 млн инвестиций

Собеседник CNews на рынке заказа такси говорит, что если учитывать в целом всю Россию (а не только Москву и Санкт-Петербург), то лидирующим агрегатором является «Максим». У него сильные позиции в регионах. Кроме того, такси «Максим» можно вызвать по телефону (Uber, Gett и «Яндекс.Такси» работают только через интернет).

На втором месте находится объединенная компания RuTaxi и Fasten (у них также есть опция заказа такси по телефону). На третьем месте — формирующаяся компания «Яндекс.такси» и Uber. Далее, на четвертой позиции с большим отставанием находится Gett.

«На сегодняшний день угрозу для конкуренции со стороны объединенной компании RuTaxi и Fasten нет, — считает собеседник CNews. — Другое дело, что если с этой компанией объединится еще кто-то из агрегаторов, тогда ситуация усложнится».

Инвестиции Almaz Capital

Фонд Almaz Capital был создан в 2008 г. российским предпринимателем Александром Галицким. Фонд базируется в Москве и Кремниевой долине.

В июне 2017 г. фонды Sistema VC и Almaz Capital инвестировали в туристическое приложение FinalPrice, работающее в США. Общий объем вложений составил $4 млн. В марте 2017 г. Sistema VC и Almaz Capital, совместно с другими инвесторами, вложили $2 в российскую компанию NFWare, которая занимается разработкой решений для виртуализации сетевой инфраструктуры.

В ноябре 2016 г. Almaz Capital совместно с Founders Fund, General Catalyst и GGV Capital вложил $2,6 млн в стартап Mobalytics, основанный выходцами из Украины и Ливана. Стартап развивает киберспортивную аналитическую платформу.

В мае 2016 г. Almaz Capital единолично инвестировал $8 млн в британский стартап MakeTime, создавший платформу для облегчения производства компонентов для техники с числовым программным управлением (ЧПУ). В том же месяце фонд единолично вложил $6,8 млн в американскую медиаплатформу для информирования продавцов и покупателей Mynfo.

В феврале 2016 г., как и ранее в 2013 г., Almaz Capital совместно со Сбербанком и RTP Ventures инвестировали $15 млн в стартап GridGain, основанный в Кремниевой долине выходцами из России. Стартап создает ПО для работы с большими объемами оперативной памяти в реальном времени (In-Memory).

Также за время своего существования Almaz Capital вложился в такие проекты как Apollo Project, Parallels, Acumatica, «Яндекс», AlterGeo, 2can.ru и другие.