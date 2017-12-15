Конец интернета, как мы его знали: В США отменили сетевой нейтралитет

FCC большинством голосов отменила сетевой нейтралитет, установленный ею же в 2015 г. Он запрещал интернет-провайдером ограничивать на свое усмотрение доступ к какому-либо контенту, или брать доплату за более быстрый доступ. В последние недели в США прошли сотни протестов против упразднения сетевого нейтралитета.

Решение FCC

Федеральная комиссия по связи (FCC) США проголосовала за отмену сетевого нейтралитета. Решение было принято тремя голосами против двух. В общей сложности в состав FCC входит пять человек, один из них — глава комиссии. В настоящий момент из пятерых двое представляют Демократическую партию США, еще трое являются республиканцами. Во время голосования голоса разделились по партиям.

Комиссию возглавляет республиканец Аджит Пай (Ajit Pai), известный противник сетевого нейтралитета, назначенный на эту должность президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Голос Пая стал решающим при принятии решения.

Что такое сетевой нейтралитет

Сетевой нейтралитет в США действовал благодаря постановлению той же FCC от 26 февраля 2015 г., согласно которому телекоммуникационные компании были приравнены к общественным линиям связи и подпали под действие Раздела II закона «О коммуникациях» 1934 г.

Применение Раздела II к интернет-провайдерам запретило им организовывать каналы быстрого доступа к отдельным ресурсам за дополнительную плату, взимаемую с пользователей или с владельцев этих ресурсов. Сетевой нейтралитет в США требует, чтобы любой трафик обрабатывался провайдерами одинаково, без расстановки приоритетов. Таким образом, компании не имеют права, например, взимать с пользователей отдельную плату за доступ к популярным сайтам в дополнение к стандартному пакету услуг доступа в интернет.

Голос главы FCC Аджита Пая стал решающим при отмене сетевого нейтралитета

Отмена сетевого нейтралитета означает, что Раздел II больше не имеет отношения к интернет-провайдерам. По новым правилам, они могут блокировать или приоритизировать любой контент на свое усмотрение. По словам Пая, сетевой нейтралитет не был необходим США, и интернет прекрасно обходился без него до 2015 г. Его отмена расширит ассортимент сервисов, предоставляемых провайдерами, и положительно повлияет на конкуренцию на рынке телекоммуникации, считает он.

Протесты против решения FCC

Решение FCC вызвало бурные протесты парламентариев от Демократической партии. Генеральные прокуроры нескольких демократических штатов сообщили, что намерены опротестовать решение комиссии в суде.

Некоммерческая организация Public Knowledge, отстаивающие свободное распространение научных публикаций, и правозащитная группа National Hispanic Media Coalition также намерены подать в суд. Подобное намерение высказала и Ассоциация интернета — торговая группа, в которую входят крупные ИТ-компании, в том числе Google и Facebook.

Критики отмены сетевого нейтралитета считают, что теперь пользователям труднее будет получить доступ к нужному им контенту, а стартапам придется платить, чтобы добраться до клиентов. Даже в период действия сетевого нейтралитета компании закрывали пользователям доступ к ресурсам конкурентов, теперь эта практика может стать повсеместной. В последние несколько недель в США прошли сотни протестов против намерения FCC упразднить сетевой нейтралитет.

Действия крупного бизнеса

На самом деле, сетевой нейтралитет должен был вступить в силу еще раньше, когда в 2010 г. был принят Указ о свободном интернете (Open Internet Order). Однако после 2010 г. некоторые пункты Указа были оспорены в суде крупными американскими операторами, в частности, Verizon.

В 2014 г. суд вынес вердикт в пользу операторов, после чего у интернет-провайдеров появилась возможность повышать стоимость доступа к ресурсам с большим трафиком, вроде Google или Netflix. Применение Раздела II закона «О коммуникациях» лишило постановление суда реальной силы, однако теперь оно больше не действует.