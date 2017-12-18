Главный защитник и евангелист криптовалют объявил биткоин финансовым пузырем

Апологет биткоина Андреас Aнтонопулос назвал рост курса этой криптовалюты в 2017 г. финансовым пузырем. Заявление прозвучало через считанные дни после того, как погрязший в долгах Aнтонопулос внезапно стал биткоинами миллионером, собрав $1,6 млн в криптовалюте от поклонников своего творчества.

Заявление Aнтонопулоса

Известный идеолог и преданный защитник биткоина Андреас Aнтонопулос (Andreas Antonopoulos) предупредил, что стремительный рост курса этой криптовалюты а 2017 г. является финансовым пузырем. Об этом сообщило издание Australian Financial Review.

«То, что мы наблюдаем, это откровенно инициированный снизу «пузырь», раздуваемый спекуляцией и жадностью», — заявил Aнтонопулос. Под «инициативой снизу» он понимает стремление людей, владеющих или интересующихся криптовалютой, симулировать ее параболический рост, предсказанный защитниками биткоина.

Aнтонопулос предупреждает инвесторов, вкладывающих средства в инновационные криптовалютные технологии, в которых они не очень хорошо разбираются, что они серьезно рискуют. Предупреждение Aнтонопулоса, одного из крупнейших «биткоиноведов», должно насторожить инвесторов гораздо больше, чем аналогичные заявления центробанков разных стран, которые зачастую сами не очень хорошо представляют себе механизм работы этой криптовалюты, считает издание NewsBTC.

Кто такой Андреас Aнтонопулос

Андреас Aнтонопулос — это греко-британский эксперт в области криптовалют, который живет в Калифорнии, США. Он родился в 1972 г., получил образование в Университетском колледже Лондона в сфере компьютерных наук, передачи данных и распределенных систем. Начиная с 1990 г. консультировал предпринимателей по вопросам открытого кода и открытых сетей.

«Биткоиновый Иисус Андреас Aнтонопулос

Около 2012 г. Aнтонопулос заинтересовался биткоином, в результате чего оставил работу консультанта и начал выступать на тему криптовалюты на различных конференциях, а также консультировать стартапы и писать общедоступное статьи. Одной из его наиболее последовательно продвигаемых идей была та, что криптовалюты призваны подорвать доминирующее положение крупных банков, которые контролируют денежные потоки.

До 2014 г. Aнтонопулос возглавлял комитет борьбы с бедностью в Bitcoin Foundation. В том же году он выступил перед Сенатом Канады, проконсультировав чиновников относительно криптовалютный политики государства. Помимо десятков статей, Aнтонопулос написал популярные книги «Овладение биткоином» и «Интернет денег». Множество владельцев биткоинов купили свои первые монеты, ознакомившись с его материалами. «Криптовалютный гуру», «биткоиновый Иисус» — так называют его профильные СМИ.

Финансовые проблемы

В декабре 2017 г. выяснилось, что Aнтонопулос вовсе не является биткоиновым миллионером, как полагали читатели его работ. Уже концу 2013 г. он начал ликвидацию своих пенсионных накоплений, а позднее залез в долги, чтобы финансировать свою деятельность. Тогда же, в 2013 г., Aнтонопулос продал имевшиеся у него биткоины ради оплаты жилья. Как он пояснил в соцсети Twitter, оплачивать расходы, связанные с его исследовательской работой в сфере криптовалют, и одновременно инвестировать в биткоин было затруднительно.

Финансовое положение Aнтонопулоса стало известно потому, что он обратился за помощью к инвесторам-«патронам» на инвестиционной площадке Patreon, поскольку больше не мог самостоятельно оплачивать свои расходы. Криптовалютное сообщество живо отреагировало на проблемы «биткоинового Иисуса», и ему удалось за три дня собрать 102 биткоина пожертвований общей стоимостью около $1,6 млн.