Власти России хотят создать ПО, принимающее решение о выдаче кредитов и найме на работу

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» предполагается проведение широкого спектра исследований в области искусственного интеллекта. Будущие технологии смогут идентифицировать людей по лицам на улицах и голосам в телефонных трубках, диагностировать болезни по медицинским анализам и автоматически принимать решения о приеме на работу и выдаче банковского кредита.

«Цифровая экономика» обозначила девять направлений для исследований и разработок

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила планы мероприятий по четырем из пяти направлений программы «Цифровая экономика», написанной по поручению Президента России Владимира Путина.

Комиссия одобрила направления «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов».

Последний из этих разделов предполагает проведение исследований и разработок по девяти «прорывным» направлениям: «Большие данные», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Системы распределенного реестра», «Квантовые технологии», «Новые производственные технологии», «Промышленный интернет», «Компоненты роботехники и сенсорики», «Технологии беспроводной связи» и «Технологии виртуальной и дополненной реальности».

Распознавание лиц на улицах

Наибольший объем исследовательских мероприятий запланирован по подразделу «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В частности, в рамках данного направления предполагается разработать технологии распознавания лиц и создание на их базе единой национальной системы интеллектуальной видеоаналитики (НСВ). Данная система будет работать «на основе одного из самых современных алгоритмов распознавания лиц с доказанной точностью около 95%».

По данному мероприятию планируется внедрить и запатентовать технологии распознавания лиц для городской видеоаналитики. Затем элементы НСВ должны быть внедрены в масштабах Москвы и Санкт-Петербуга. Речь идет о подключении около 150 тыс. камер по контракту компании N-tech Labs с правительством Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе к НСВ должны быть подключены камеры метрополитена, аэропортов и вокзалов.

Среди одобренных направлений программы «Цифровая экономика», разработанной по поручению Владимира Путина

, есть ПО для автоматизированного приема на работу и выдачи кредитов

Также должны быть разработаны средства интеллектуальной обработки информации от камер наблюдения, которые будут решать различные прикладные задачи на основ автоматической обработки данных и повысят таким образом эффективность систем видеонаблюдения.

Распознавание голосов телефонных собеседников

Документ предполагает разработку и системы распознавания телефонных сигналов без потери качества. Данные технологии позволят распознавать речевые сигналы с идентификацией собеседников, выделять произносимый текст, просодические (интонационные) характеры речи собеседника и фоновых звуков без потери информативности и с сохранением юридической значимости результатов распознавания.

Предполагается, что технологии распознавания телефонных сигналов помогут кратно улучшить работу колл-центров корпоративных и государственных организаций и сократить объемы неквалифицированного труда.

В то же время планируется создать систему подавления шумов и повышения качества передачи речевых сигналов. Технология будет апробирована для применения людям с ограниченными возможностями по слуху и позволит повысить эффективность работы систем речевого программирования и речевого распознавания. В том числе данные технологии планируется направлять и на экспорт.

Интеллектуальный анализ трафика интернет-пользователей

Запланировано создание системы автоматизации ответов на обращения как внешних, так и внутренних пользователей, которая повысит качество функционирования служб поддержки путем автоматического распределения входящих обращений среди сотрудников. Система будет интегрирована с телефонией и комментариями из социальных сетей, будет поддерживать историю обращений пользователей (Чат 2.0) и сможет использоваться как решение для аутсорсинговых контакт-центров.

В документе говорится о создании конструктора виртуальной реальности. Речь идет о будущей программной платформе с возможностью интеграции с различными устройствами трекинга движений, очками виртуальной реальности и реализованными библиотеками объектов виртуальной реальности с физикой тел реальных объектов.

Другое запланированное мероприятие - создание программно-аппаратной платформы для извлечения и анализа данных из информационных потоков в режиме реального времени.

Комплекс должен будет протестирован на ряде федеральных ведомств и ключевых заказчиков, после чего будут разработаны решения по фильтрации и новые тарифы для небольших операторов связи. Также будут расширены партнерские продукты в части предикативной аналитики и работы со сверхбольшими данными.

По результатам соответствующих исследований должно будет появиться комплексное решение для образовательных учреждений, регионов, городов и крупных компаний по контролю и ограничению определенных видов трафика для сотрудников, накапливанию данных для последующего структурирования и анализа, сбору обезличенных данных об аудитории для последующего предоставления на бирже RTB (аукцион рекламных объявлений в реальном времени).

Автоматизированный прием на работу и выдача кредитов

Для подбора линейного персонала планируется разработать роботизированный онлайн-сервис и программно-аппаратный комплекс для записи и распознавания интервью кандидата и рекрутера. В основе системы будет обучение нейросетевой модели распознавания диалогов на естественном языке.

Другой запланированный онлайн-сервис позволит оперативно осуществлять скоринг клиента и принимать решение о выдаче кредита заемщику, сократив невозврат займов и издержки каждого клиента. Будущий продукт будет ориентирован на российские банки и микрофинансовые организации с перспективой выхода на азиатские рынки.

Также планируется создать платформы для интеграции с банками, которая позволит им выпускать банковские предоплаченные карты для клиентов. Будущая платформа позволит финансовым организациям работать с новым типом клиентов, которые ранее не пользовались банковскими услугами, и увеличить выручку с каждого клиента. В том числе платформа улучшит общение клиентов с чат-ботами за счет выбора чат-ботом наиболее оптимального ответа и направления его клиенту.

В рамках соответствующих разработок будет проведено улучшение и оптимизация работы технологии распознавания текстов, анализ больших данных и машинного обучения и создание алгоритмов для предсказания покупок клиентов, а также проведена работа по технологии моделирования грядущих транзакций клиентов в последующие месяцы.

Распознавание документов и снимков

Запланирована разработка и мультимодального искусственного собеседника, способного продолжительное время поддерживать осмысленный диалог с человеком на заданную тему на естественном языке. Данная технология станет составляющей разработок интеллектуальных мультимодальных интерфейсов.

Будут разработаны архитектура, методы и модели построения программно-аппаратного комплекса семантического анализа слабоструктурированных информационных ресурсов на российской элементной базе. Речь идет о поисковых системах нового типа, умеющих работать с малоструктурированной текстовой информацией.

Искусственный интеллект будет использоваться и для распознавания документов, образов, видео, звука и биометрических данных на основе гибридной онтолгической модели. Разработки в данной области позволят машинам понимать и интерпретировать входящую информацию на уровне человека со специальными знания, работая при этом «быстрее и качественнее».

В интересах защиты, контроля распространения и использования электронных и бумажных документов, пластиковых карт и госзнаков будет использоваться математическое и программное обеспечение для реализации технологий стеганографического скрытия информации с высокой скрытностью и устойчивостью на основе методов машинного обучения (в том числе нейросетевых технологий).

Также математическое и программное обеспечение будет использовано для реализации новых технологий сверхразрешения в интересах повышения эффективности обработки изображения в системах дистанционного зондирования и беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об алгоритмах обработки спутниковых снимков и фото и видео данных, получаемых от такого рода систем.

«Нейронная сеть» для предприятия

На основе нейроморфных вычислительных алгоритмов и архитектур планируется разработать технологии прогнозирования и управления информационными процессами производящих компаний, объединенных в единую структуру кооперационной сети. Речь идет о создании «нейронной сети» для предприятий, направленной на повышение эффективности производства.

Планируется разработать технологии интеллектуального управления предприятиями и процессами. В рамках данного мероприятия будут разработаны технология архитектурного проектирования средств автоматизации комплекса поддержки принятия решений должностными лицами, методы нейронечеткой обработки разнородной информации и и адаптивная имитационная модель объекта управления.

Также появится комплекс интеллектуального управления производством на основе технологии имитационного моделирования и цифровизации предприятий.

Искусственный интеллект на службе беспилотного транспорта

Для автономного транспорта планируется разработать интеллектуальную систему технического (компьютерного) зрения, которые станут основой для агрегатов и модулей систем промышленного интернета, «умных городов» и т.д. Данная система поможет создать 10 высокотехнологических рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, и сможет поставлять на экспорт.

Также для беспилотных авиационных систем планируется разработать многофункциональный программный комплекс автоматического управления. Комплекс повысит эффективность использования беспилотный летательный аппаратов и беспилотных авиационных систем с широким спектром применения - от сельского хозяйства до военной авиации.

Для осуществления информационного обмена бесплотных авиационных систем между собой и наземной инфраструктурой запланирована разработка протоколов обеспечения защищенной передачи данных. В рамках данного мероприятия будут проанализированы существующие протоколы и алгоритмы, разработаны предельные требования по ресурсоемкости к ним и создан стенд для испытаний соответствующего ПО. По итогам выбраны или разработаны необходимые протоколы алгоритмы.

Кроме того, планируется разработать системы автоматической посадки беспилотных летательных средств малого класса самолетного типа на корабли с использованием интеллектуальной системы технического зрения.

Автоматическая диагностика болезней

Запланирована также разработка системы обработки медицинских изображений в целях раннего выявления различных заболеваний с качеством, не уступающим качеству квалифицированного врача-диагноста. Внедрение таких технологий приведет к резкому снижению вероятности ошибки врача и его субъективной оценки результатов диагностики с помощью КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография).

В области медицины также должна быть разработана и внедрена интеллектуальная самообучающаяся система мгновенного выявления границ областей локализации новообразований в ходе проведения медицинских исследований. Данная система улучшит качество онкодиагностики, в том числе в доклинический период развития патологий.

Будут разработаны технологии организации производства систем автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения. Также появится система навигации для нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.

Среди медицинских мероприятий запланирована разработка аппаратно-программного комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями движений на основе виртуальной реальности с биологической обратной связью. В клинической медицине появится технология вычислительной гидродинамики (CFD), которая обеспечит интеграцию с рентгеновскими данными.

Будет создана система контроля качества рентгеновских исследований. Будущая система повысит качество следующего рода исследований: обеспечение стандартов управления рентгеновской трубкой, анализ оптической плотности изображения, оценку контрастности исследования, анализ структурной проработки изображений, резкость деталей изображения, отсутствие инверсии, зеркальное отражение исследований, неполно и некорректно заполненные поля DICOM (отраслевой стандарт передачи и хранения медицинских изображений), неполные или некорректные протоколы описания исследований.

Также будет создана система распознавания патологических изменений во фтизиатрии, которая будет осуществлять обучение сверточной нейронной сети распознаванию на рентгенограммах клинико-рентгеновских симптомов патологии легких.

Другое запланированное мероприятие в области медицины - создание системы медицинской визуализации «Луч-С». Она будет предназначена для получения с диагностической аппарату (КТ, МРТ, ультра-звуковое исследование, эндоскопы, микроскопы, офтальмологическое оборудование) медицинских изображений в различных форматах и их обработке.

В том числе будет возможна полная обработка заголовков DICOM, редактирование серии изображений, просмотр (включая трехмерную реконструкцию и fusion различных модальностей) и передача исследований на собственный PACS-сервер (система передачи и архивации DICOM-изображений).

Для корректировки двигательных навыков и реабилитации пациентов, перенесших инсульт, будет создана программно-аппаратная система с датчиком движения, применяющая виртуальную реальность и предиктивные алгоритмы движения человека. В том числе будут разработаны технологии высокоточного распознавания движения человека и технологии анализа правильности движения человека для контроля правильности выполняемых упражнений.

В области исследований и разработок и маркетинга для медицины и фармоцевтики предполагается создание системы поддержки принятия решений, которая позволит в режиме реального времени оценивать все вновь возникающие научные данные и соотносить их с текущим портфелем разрабатываемых заказчиком молекул.

С этой целью будет разработана пополняемая база знаний по основным терапевтическим областям, структурированным в соответствии с критериями отбора молекул фармкомпаний и позволяющая быстро извлекать из нее аналитические представления для принятия инвестиционных решений. Затем будут доработаны модули глубокого семантического анализа текстов для извлечения знаний по критериям фармкомпаний и автоматизированной передачи данных в структурированном виде для конечного пользователя.

Интеллектуальное производство

Другое запланированное мероприятие - создание автоматизированного интеллектуального контроля ручных операций сборочного комплекса. Данные технологии повысят эффективность ручных операций, особенно в машиностроительном секторе, где «доля механизированных и неавтоматизированных работ по-прежнему высока».

С этой целью разработать технологии распознавания ручных действий оператор сборочного производства, технологии распознавания и пространственной локализации объектов (сборочных единиц, инструментов, оснастки и др) при выполнении операций сборочного производства и технологии сопоставления результатов распознавания ручных операций сборочного производства с цифровым представлением этих операций, содержащимся в электронной конструкторской документации.

Также будет разработано конструктивно-технологическое решение создания микросенсорного интеллектуального магнтиточувствительного интегрального датчика положения для контроля подвижных узлов современных интеллектуальных роботехнических комплексов на основе микросистемной технике. Речь идет о создании микросенсоров для подвижных узлов роботов, машин и агрегатов.

Запланирована разработка нового поколения быстро обучаемых средств нейросетевого распознавания широкого класса химических веществ («высокоинтеллектуального искусственного носа») на основе твердотельных газочувствительных матриц. Это обеспечит появление нового поколения газоанализаторов для бытовых и промышленных нужд.

Также будет разработан микросенсорный интеллектуальный оптико-электронный модуль с матричным неохлаждаемым приемником теплового излучения на основе микросистемной техники для устройств технического зрения современных робототехнических комплексов. Данный модуль позволит улучшить качество современных систем зрения.

А с целью импортозамещения при построении высокотехнических систем управления и автоматизации будет разработана базовая линейка отечественных интеллектуальных сенсоров давления.