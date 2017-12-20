95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио

Завершился масштабный проект по строительству сети наземного цифрового телевещания в Республике Саха (Якутия). В рамках исполнения контракта АО «Компания Транстелеком» (ТТК) в рекордные сроки в тяжелых географических и климатических условиях запустила в эфирное вещание 150 телевизионных станций на территории региона. В настоящий момент около миллиона жителей республики получили возможность бесплатно смотреть популярные телеканалы и слушать радио в цифровом формате.

20 декабря 2017 г. в Якутске прошла торжественная церемония, посвященная завершению работ и награждению участников проекта по реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в регионе. Исполнителем работ по реализации проекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), подрядчиком по строительству объектов связи в Республике Саха (Якутия) выступила компания «Транстелеком».

Успешная реализация Программы стала возможна благодаря активному взаимодействию между руководством Республики Саха (Якутия) и компаниями-подрядчиками. Тесная коммуникация и оперативное принятие решений способствовали не только распространению информации и модернизации инфраструктуры сетей телевещания, но и существенно повысили качество жизни граждан.

Всего за три года специалисты «Транстелекома» построили телевизионные станции на всей территории Республики, площадь которой составляет более 3 миллионов квадратных километров. Строящиеся объекты связи находилось на расстоянии до 2,7 тысяч километров от центра управления проектом и основного логистического хаба в Якутске с различной степенью транспортной доступности. Строительные бригады, многотонная техника и конструкции антенно-мачтовых сооружений перебрасывались по земле, воде и воздуху, несмотря на суровые погодные условия.

Торжественная церемония, посвященная завершению работ по реализации ФЦП

Ряд объектов связи на территории Республики Саха расположен в условиях вечной мерзлоты, где промерзший грунт не поддается бурению ручным и механическим способом, только путем прогревания. В других случаях объекты для распространения цифрового телерадиовещания были построены в заболоченных местах, где производство строительно-монтажных работ возможно только в зимнее время после промерзания почвы. Работы на объектах велись строительными бригадами при любой погоде и в любое время суток. Для реализации проекта на территории Республики было мобилизовано более 200 специалистов, оснащенных всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

«В этом году на территории республики была завершена реализация федеральной целевой программы по развитию цифрового телерадиовещания, - прокомментировал министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов. – Сегодня 95% жителей могут смотреть десять общедоступных федеральных каналов в цифровом качестве. 150 объектов наземного цифрового телерадиовещания из 211 были построены компанией «Транстелеком». Хочу отметить, что, несмотря на сложные климатические особенности и территориальный масштаб нашей республики, компания справилась со строительством объектов в достаточно сжатые сроки».

Президент компании «Транстелеком» Р.В.Кравцов

«Работа над проектом по строительству объектов связи в Якутии стала настоящим вызовом для команды «Транстелекома». Самоотверженный труд наших сотрудников требовал не только высокого профессионализма и полной самоотдачи, но и настоящего мужества, - отметил президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов, - Каждая построенная в Якутии станция является уникальной инженерной единицей с учетом особенностей рельефа, метеорологических условий и расстояний, с которыми справлялись специалисты. Участие в реализации Федеральной целевой программы для нашей компании является ответственной и масштабной задачей, с которой мы, несмотря на сложности, с успехом справились».

Ранее «Транстелеком» завершил строительство сети цифрового наземного телерадиовещания в Псковской области и Республике Карелия. По итогам работ, выполненных компанией, доступ к цифровому телевизионному вещанию получат 1,8 миллионов россиян.