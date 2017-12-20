Курс биткоина рухнул после начала торгов модным Bitcoin Cash

Криптовалютная биржа Coinbase разрешила держателем криптовалюты Bitcoin Cash покупать и продавать монеты. В результате курс Bitcoin Cash начал расти так стремительно, что операции пришлось приостановить. Одновременно с этим цена биткоина просела на несколько тысяч долларов.

«Бум» на Bitcoin Cash

Крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase реализовала полную поддержку операции с Bitcoin Cash (BCH). Криптовалюту стало возможно отослать, получить, купить и продать. Кроме того, все пользователи должны получить количество BCH, эквивалентное тому количеству биткоинов, которое было у них во время хардфорка, проведенного 1 августа 2017 г., заявила биржа. Также операции с BCH стали возможны в обменнике GDAX, который работает от Coinbase.

Поддержка BCH выразилась в том, что 19 декабря 2017 г. в 16:00 по тихоокеанскому времени (PST) на GDAX были запущены три книги заявок на BCH, пока что в режиме ограниченной функциональности Post Only (запрет сделок). В 17:20 для долларовой книги заявок BCH-USD стала возможна полноценная торговля. Книги по операциям с евро и биткоином, BCH-EUR и BCH-BTC, оставались в режиме Post Only.

Однако вскоре Coinbase была вынуждена приостановить операции с BCH из-за высокой волатильности (изменчивости) курса криптовалюты. В 17:22 книга BCH-USD прекратила работу. Все «выжидающие» заказы, то есть заказы на проведение операции по курсу выше текущего, были отменены. Книги заявок BCH возобновят работу 20 декабря в 9:00 по тихоокеанскому времени, сообщила биржа. В течение первого часа они будут работать в режиме Post Only, чтобы выровнять ликвидность.

Скачки курса

Сразу же после распространения новости о поддержке BCH на Coinbase курс биткоина опустился на 25% до $14 тыс., однако вскоре стабилизировался на уровне $16,6 тыс. Еще 19 декабря биткоин торговался на уровне $19 тыс.

Курс биткоина пошел вниз после начала операций с Bitcoin Cash

Курс BCH сразу же вырос на 50% и достиг отметки в $3,3 тыс. Вскоре на Coinbase и GDAX он торговался уже по $8,5 тыс., в то время как на других биржах держался на отметке $3,5 тыс.

Однако курс BCH продолжал расти уже после того, как все операции с криптовалютой на Coinbase и GDAX были приостановлены, поэтому неизвестно, реальный это курс или просто сбой, пишет ресурс TechCrunch.

Позиция Coinbase

Основатель Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) сообщает в блоге биржи, что повышение курса BCH вызвано не только действиями Coinbase. По его словам, BCH демонстрировала рост в течение нескольких часов до того, как Coinbase реализовала ее поддержку. При этом Армстронг отмечает, что сотрудникам и подрядчикам биржи, которые были в курсе предстоящих изменений, было категорически запрещено осуществлять какие-либо операции от своего имени. Биржа намерена расследовать происшествие.

Изначально Coinbase утверждала, что не собирается поддерживать BCH, однако уже 3 августа 2017 г., сразу после хардфорка, сообщила, что пользователи могут отозвать из кошельков новую криптовалюту до начала 2018 г. Биржа не уточнила, намерена ли она реализовать полную поддержку криптовалюты, включая покупку и продажу. Поэтому реализация такого сервиса стала сюрпризом для держателей криптовалют, пишет ресурс TechCrunch.

Конец биткоина?

Снижение курса биткоина в результате действий Coinbase почти совпало по времени с сообщением сооснователя и технического директора ресурса Bitcoin.com, одного из крупнейших в мире сайтов о биткоине, Эмиля Ольденбурга (Emil Oldenburg). 18 декабря Ольденбург сообщил, что продал все свои биткоины, и уверен, что другие владельцы сделают тоже самое, когда осознают, насколько неликвидным является этот рынок. Он назвал биткоин «виртуально бесполезным» и отметил, что у него нет будущего как у торговой валюты.

«Я бы сказал, инвестиции в биткоин прямо сейчас — это самые рискованные инвестиции, которые вы можете сделать. Риск невероятно велик», — признался Ольденбург в интервью шведскому техническому сайту Breakit. Он отметил, что BCH кажется ему более перспективной, и что он сам «перешел на BCH».

По словам Оренбурга, большой проблемой является высокая цена транзакции и время выполнения заказа при операциях с биткоином. В некоторых странах стоимость транзакции удваивается каждые три месяца, а подтверждение операции занимает около четыре с половиной часа, сообщает ресурс Business insider.