После ссоры с арендодателем «Билайн» переезжает на фабрику «Большевик»

«Вымпелком» нашел новое место для своего центрального офиса: оператор разместится в культурно-деловом комплексе «Большевик». «Вымпелком» судился с арендодателем своего нынешнего офиса в бизнес-центре «Эрмитаж-Плаза» из-за того, что действующий договор был номинирован в долларах.

«Вымпелком» переезжает в новый офис

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (входящий в группу Veon, торговая марка «Билайн») договорился с инвестиционной компанией O1 Properties об аренде офисных помещений в принадлежащем группе культурно-деловом комплексе «Большевик». Как говорится в совместном сообщении сторон, договор аренды 17 тыс. кв. м площадей будет заключен на семь лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Комплекс «Большевик» расположен в Москве на Ленинградском проспекте. Комплекс начинается свою историю с конца XIX века, когда на этих площадях была построена кондитерская фабрика «А.Сиу и Ко». В советское время фабрика была национализирована и переименована в «Большевик».

Исторический объект

В 1990-е годы фабрика «Большевик» была приобретена французской Danone. В 2006 г. фабрика была приобретена группой Kraft Foods, которая в 2011 г. решила закрыть производство и перенести его во Владимирскую область. В 2012 г. здания фабрики были приобретены O1 Properties Бориса Минца и группой Tactics Павла Шишкина.

После этого начался процесс реновации фабрики и превращении ее площадей в культурно-деловой комплекс. Недавно Шишкин продал Минцу свою долю в проекте.

Комплекс «Большевик» представляет из себя бизнес-центр класса «А», жилые апартаменты и Музей русского импрессионизма. Три здания комплекса имеют статус объектов культурного наследия.

Бизнес-центр «Большевик» на Ленинградском проспекте после ремонта

Первая стадия реновации «Большевика» была завершена в 2016 г. «Вымпелком» же полностью займет отдельное стоящее строение 10, которое относится ко второй стадии реновации комплекса. Реконструкция этого здания будет завершена в начале 2019 г, переезд запланирован на середину 2019 г.

Как «Вымпелком» судился с арендодателем своего офиса

C 2007 г. центральный офис «Вымпелкома» расположен на Краснопролетарской улице в бизнес-центре «Эрмитаж-Плаза». На тот момент его договор с арендодателем был крупнейшей сделкой по аренде корпоративной недвижимости в России.

В 2009 г. «Вымпелком» заключил десятилетний договор аренды данных площадей с их владельцем компанией «Тизприбор». Речь шла об аренде 32 тыс. кв. м площадей, при этом ставка аренды была номинирована в долларах.

После произошедшей в 2014 г. девальвации рубля расходы «Вымпелкома» на аренду офиса резко возросли с 900 млн руб. в год до 2,5 млрд руб. в год. Оператор попытался договориться об изменении ставки, но безуспешно. При этом договор не предусматривал возможности его дальнейшего расторжения.

«Вымпелком» попытался через суд обязать арендодателя зафиксировать валютный коридор при расчете арендных платежей – от 32 руб. до 42 руб. за $1. Суд первой инстанции это требование поддержал, однако апелляционная инстанция отменила его решение.

Во время разбирательств в кассационной инстанции между сторонами было заключено мировое соглашение: «Вымпелком» получил возможность сэкономить за счет сокращения арендуемых площадей и права сдавать площади в субаренду.