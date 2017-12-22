Уволенный за просмотр вакансий сотрудник создал приложение для тайного поиска новой работы

Предприниматель Каарел Холм, уволенный из компании за попытку найти новую работу, создал приложение, через которое работу можно искать тайно, не раскрывая свою личность. С момента запуска в сентябре приложение успело набрать 20 тыс. пользователей. Также в нем зарегистрировалось 700 компаний-работодателей.

Приложение MeetFrank

Эстонский предприниматель Каарел Холм (Kaarel Holm) создал приложение для тайного поиска работы MeetFrank. Приложение позволяет пользователю искать новую работу таким образом, чтобы его нынешний работодатель об этом не догадывался. MeetFrank оповещает пользователя о новых вакансиях на рынке и дает возможность связаться напрямую с новым работодателем, не раскрывая свою личность.

Холм создал MeetFrank совместно с разработчиком ПО Антоном Нарусбергом (Anton Narusberg). В ноябре авторы проекта провели раунд посевных инвестиций под руководством фонда Change Ventures, следующий раунд запланирован на 2018 г. Полученные средства стартап планирует потратить на дальнейшую экспансию в страны Северной Европы, а также в Германию и Великобританию.

Холм поясняет, что его самого уволили из компании за попытку найти новую работу, после чего ему и пришла в голову идея создать MeetFrank. В той компании он проработал около 18 месяцев, и начал подыскивать другое место потому, что не сошелся во взглядах с руководством относительно направления развития бизнеса. Увольнение прошло с большим скандалом, поскольку руководство Холма восприняла поиск другой работы как предательство доверия.

Как это работает

Регистрация в MeetFrank занимает около 90 секунд. Приложение задает пользователю 8-10 начальных вопросов о его нынешней работе, желаемой зарплате и мотивации. Далее MeetFrank ищет совпадения с вакансиями, предложенными работодателями. Если соискателю нужно больше узнать о вакансии, через приложение он может задавать работодателю вопросы, но не обязан при этом раскрывать свою личность.

Создатели приложения MeetFrank Каарел Холм (слева) и Антон Нарусберг

По мнению Холма, традиционная схема рекрутинга вскоре отойдет в прошлое, поскольку наиболее талантливые работники не ищут работу, за ними охотятся сами работодатели. MeetFrank как раз и должен помочь компаниям войти в контакт с наиболее квалифицированными профессионалами, в которых они нуждаются.

Пользователи MeetFrank

Приложение MeetFrank было запущено в сентябре. В настоящий момент в нем зарегистрированы более 20 тыс. соискателей и 700 компаний-работодателей, в число которых входят оператор денежных переводов TransferWise, сервис организации поездок Taxify и шведский телеком-гигант Tele2.

Создатели MeetFrank приняли участие в конференции для ИТ-стартапов Slush, которая прошла в Хельсинки 30 ноября. В ходе мероприятия приложение получило 4,5 тыс. новых пользователей. Другими словами, в нем зарегистрировался практически каждый четвертый из 20 тыс. участников конференции.