Хозяева МТС помирились с Сечиным

«Роснефть» заключила с АФК «Система» мировое соглашение относительно споров за «Башнефть». АФК «Система» заплатит 100 млрд руб., после чего разбирательства между сторонами прекратятся. Заключению мирового соглашения способствовал Владимир Путин.

«Роснефть» договорилась с АФК «Система»

Подконтрольная государству компания «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система» относительно споров вокруг убытков «Башнефти». Согласно условиям соглашения, АФК «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд руб.

Условия соглашения были одобрены советом директоров «Башнефти» и подписаны всеми участниками спора. Сейчас соглашение направлено на утверждение в Арбитражный суд Башкортостана.

Соглашение предусматривает, что выплаты будут осуществлены в срок до 31 марта 2018 г. Для осуществления выплат АФК «Система» будет привлекать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк. Представитель АФК «Система» не ответил на звонок CNews.

Как АФК «Система» «страдала» из-за «Башнефти»

Напомним, АФК «Система» уже дважды сталкивалась с проблемами из-за «Башнефти». Сама нефтяная компания была приватизирована в 1990-х годах и перешла под контроль Урала Рахимова, сына тогдашнего президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова.

В 2005-2009 г.г. контроль над «Башнефтью» перешел к АФК «Система». Однако в 2014 г. Следственный комитет неожиданно возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти». В рамках расследования данного дела основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков оказался под домашним арестом.

Владимир Евтушенков (слева) и Игорь Сечин

Параллельно суд удовлетворил иск о передаче «Башнефти» в государственную собственность. После отказа АФК «Система» от дальнейшей борьбы за данный актив уголовное дело было прекращено.

В 2016 г. «Роснефть» приобрела «Башнефть». После этого в мае, «Роснефть» неожиданно предъявила АФК «Система» иск на 170 млрд руб, связанный с компенсацией убытков, полученных от проведенной АФК «Система» реорганизации «Башнефти».

Суд удовлетворил претензии «Роснефти» на 133 млрд руб. В рамках данного разбирательства под арест попали ряд активов АФК «Система», в том числе 31,8% акций сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС, АФК «Система» является его контролирующим акционером).

АФК «Система» попыталась опротестовать это решение, но на минувшей неделе апелляционная инстанция отклонила жалобу корпорации. В результате решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Взаимные иски на сотни миллиардов рублей

Но «Роснефть» не остановилась на этом и подала новый иск к АФК «Система» на 131 млрд руб. В этом иске речь идет о возврате дивидендов, полученных АФК «Система» от «Башнефти». В рамках данного разбирательства суд продолжил аресты принадлежащих АФК «Система» активов. Иск на аналогичную сумму к АФК «Система» предъявили и власти Башкортостана.

Со своей стороны АФК «Система» направила к «Роснефти» и «Башнефти» иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 330 млрд руб. Корпорация потребовала возместить убытки, якобы полученные ей из-за действий ответчиков.

Помогло вмешательство Путина

Теперь же, согласно условиям мирового соглашения, стороны должны отказаться от взаимных претензий друг к другу. Предложение о заключении мирового соглашение между сторонами звучало и раньше, за это выступал и Президент России Владимир Путин.

В четверг, 21 декабря 2017 г., Путин досрочно прекратил встречу с представителями крупного бизнеса, чтобы присутствовавшие на ней Владимир Евтушенков и глава «Роснефти» Игорь Сечин смогли договориться друг с другом.