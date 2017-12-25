Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников

Петербургские издания сообщили о массовых сокращениях сотрудников онлайн-ритейлера «Юлмарт». Около 3 тыс. работников были вынуждены уволиться по собственному желанию с 29 декабря. Компания уверяет, что сокращения не такие масштабные, и что она продолжит работу в 2018 г.

Ситуация в «Юлмарте»

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» проводит массовое сокращение сотрудников перед тем, как полностью остановить свою деятельность. Руководство предложило работникам структур НАО «Юлмарт» и «Юлмарт РСК» написать заявления об увольнении по собственному желанию с 29 декабря, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники внутри компании. Как пояснили сотрудникам, это вызвано возможным прекращением работы компании с начала 2018 г.

Источники «Фонтанки» отмечают, что руководство предлагает компенсацию — в размере оклада тем лицам, которые проработали в компании более двух лет, и в размере половины оклада всем остальным. По данным «Делового Петербурга», компания намерена с начала 2018 г. работать как юридическое лицо ООО «Юлмаркет». В это юрлицо и будет переведена часть уволенных сотрудников.

Как поясняет Константин Добрынин, адвокат совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, компания намерена перевести деятельность в те юрлица, которые имеют действующие полномочия исполнительных органов. Это должно помешать полной остановке операционной деятельности, к которой может привести конфликт с инвестиционной компанией А1. По мнению Добрынина, увольнение 3 тыс. человек в преддверии президентских выборов может вызвать социальную напряженность.

Сокращения за последний год

Первые сокращения начались в «Юлмарте» еще несколько месяцев назад. Директор строительного подразделения «Юлмарт Девелопмент» Евгений Иванченко подтвердил увольнение некоторых продавцов и работников складов, однако отнес это на счет оптимизации торговых площадей. По его словам, самый старый кибермаркет «Юлмарта» и центр исполнения заказов в Санкт-Петербурге, как и центры в Москве, Екатеринбурге, Уфе и Ижевске, были ликвидированы после открытия двух больших объектов в Санкт-Петербурге.

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» может прекратить работу с 2018 года

В общей сложности за последние полгода в «Юлмарте» было уволено 150 работников, пишет «Фонтанка». По данным «Делового Петербурга», год назад в компании работала почти 7 тыс. человек, однако уже осенью насчитывалось до 3 тыс. сотрудников. Компания утверждает, что всего лишь отказывается от старых нерентабельных точек в пользу открытия новых, меньшего размера, с чем и связано частичное сокращение штата, однако продажи растут, и прекращать работу в 2018 г. «Юлмарт» не собирается.

Проблемы «Юлмарта»

В октябре CNews писал, что основатель и совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин задержан сотрудниками Следственного комитета. Перед этим у него и экс-гендиректора компании Сергея Федоринова прошли обыски.

История с обысками и уголовным делом стала продолжением борьбы акционеров «Юлмарт», начавшейся летом 2016 г. Тогда возникли противоречия между, с одной стороны, Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, владеющими в совокупности 60% акций «Юлмарта», и, с другой стороны, Михаилом Васинкевичем, который консолидировал порядка 40% акций онлайн-ритейлера. Интересы Васинкевича и представляет компания А1. В результате этого конфликта Сергей Федоринов покинул свой пост.

С тех пор вокруг «Юлмарта» успело начаться множество судебных разбирательств. В частности, в суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings — головной структуры «Юлмарта». По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин — партнер Костыгина. В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали имущество самого Васинкевича на сумму 555 млн руб. Сделано это было по иску Костыгина. Он вместе с Васинкевичем были поручителями по кредиту, взятому «Юлмартом» в Газпромбанке. Кредит не был погашен, в связи с чем задолженность пришлось целиком закрывать Костыгину, который затем потребовал от Васинкевича погасить его долю от данного кредита.

Также в Арбитражный суд Санкт-Петербурга было подано несколько исков о банкротстве «Юлмарта»: от «Балтийской энергетической компании» и кредитора компании Олега Морозова. При этом задолженность «Юлмарта» Морозову переуступил Костыгин.

Кроме того, дочерняя структура Сбербанка «Сбербанк-Факторинг» выиграла в Арбитражном суде Москвы несколько исков о взыскании задолженности с «Юлмарта» на общую сумму 1,5 млрд руб. Свои претензии к «Юлмарту» выдвинули также «Уралсиб» и ВТБ. Сбербанк обвинил упомянутых лиц в мошенничестве: якобы при запросе в банке кредита «Юлмарт» не сообщил о наличии у него задолженности перед Костыгиным.