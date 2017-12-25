«Яндекс» увел у Mail.ru Group сервис по доставке еды

«Яндекс» приобрел сервис доставки еды Foodfox. Сервис будет интегрирован с другим проектом– UberEats, который недавно также вошел в группу «Яндекс». Ранее на покупку Foodfox претендовала Mail.ru Group.

«Яндекс» купил Foodfox

«Яндекс» сообщил о приобретении сервиса доставки еды Foodfox. Сделка осуществлена через дочернее предприятие «Яндекса» - «Яндекс.Такси». Сумма сделки не сообщается. По данным агентства «Интерфакс» она составит около 500 млн руб.

Foofdox будет интегрирован с сервисом UberEats, который будет частично принадлежать «Яндексу» через «Яндекс.Такси». Основатели Foodfox Сергей Полиссар и Максим Фирсов возглавят продуктовое направление «Яндекса».

Foodfox – премиальный сервис доставки еды из ресторанов, основанный в 2016 г. В том же году сервис привлек от фонда Target Global и сооснователей онлайн-ритейлера Lamoda Флориана Янсена и Нильса Тонзена $1 млн. В 2017 г. сервис привлек еще $5 млн от Target Global и других инвесторов.

Как Mail.ru Group скупает агрегаторов по доставке еды

В октябре 2017 г. издание РБК писало, что переговоры о покупке Foodfox ведет Mail.ru Group. Этот холдинг в последнее время активно скупает агрегаторов по доставке еды. В прошлом году Mail.ru Group приобрел 40% в сервисе «Фудмейт».

«Яндекс» приобрел сервис доставки еды Foodfox, на который ранее претендовала Mail.ru Group

Затем был полностью приобретен сервис Delivery Club за $100 млн. Далее, минувшей весной, Mail.ru Group за $18 млн приобрела 90% долю в сервисе Zakazaka, увеличив свою долю до 100%.

Совместное предприятие «Яндекс» и Uber

Напомним, минувшим летом «Яндекс» договорился с Uber об объединении российского сервиса Uber с «Яндекс.Такси». «Яндекс» получит в объединенной компании 59,3% акций, Uber – 36,6%. Еще 4,1% акций будут принадлежать менеджменту.

«Яндекс» вложит в объединенную компанию $100 млн, Uber - $225 млн. В объединенную компанию войдут операции «Яндекс.Такси» и Uber в России, Армении, Казахстане, Грузии, Белоруссии и Азербайджане. В сделку также вошел сервис UberEats.

«У Foodfox, по моим ощущениям, выше доля рынка, чем у UberEats, - говорит аналитик группы «Финам» Леонид Делицын. – Поэтому «Яндекс» стремится выиграть время и скупать игроков рынка доставки еды. Кроме того, инвесторы неизбежно будут сравнивать данное направление у «Яндекса» с Mail.ru Group, который активно скупает сервисы по доставке еды».