Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales

Умер Константин Калинов

Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов ушел из жизни Ему было 40 лет. Формальной причиной кончины послужила продолжительная болезнь. Информация об этом поступила и продолжает поступать от его друзей и близких в соцсетях.

Реакция компании

Управляющий директор компании Макс Крайнов подтвердил факт кончины топ-менеджера, отметив, что слова даются ему с трудом. «…Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни, — написал он. — Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим».

Предыстория ухода

Отметим, что еще в декабре 2016 г. Калинов из-за болезни отошел от операционной деятельности в Aviasales. Тогда он отмечал, что хотел бы вернуться к управлению компанией, когда «поправит здоровье».

Последнее послание миру

Последний публичный пост Калинова в ФБ датирован 19 декабря 2017 г, а местом так называемой локации указан тайландский Пхукет. В нем он описывает, что идея создать сервис Aviasales.ru пришла ему 10 лет назад под воздействием галюциногенных веществ.

Умер основатель Aviasales

«Как многие знают, наши пути с топменеджерами и инвесторами разошлись около года назад, — продолжает он. — Всяко бывает, разные взгляды, я не простой, когда мне пи…ят в лицо». Дальше он описывает, что его отношения с бывшими партнерами последнее время не складывались, однако он никого ни в чем конкретно не обвинял и продолжал оставаться оптимистичен.