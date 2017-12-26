ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные

Два хакера из Чувашии успели заразить 1,1 тыс. компьютеров вредоносным ПО для хищения реквизитов онлайн-платежей, до того как были арестованы ФСБ. Злоумышленники намеревались продать украденную информацию, но не успели.

Арест хакеров в Чувашии

Два жителя Чувашии были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) и осуждены за распространение вредоносного ПО. Злоумышленники, молодые люди 30 и 28 лет, успели установить этот софт в общей сложности на 1,1 тыс. компьютеров. Установка проводилось через интернет.

ПО должно было предоставить хакерам доступ к конфиденциальной информации, включая данные для совершения онлайн-платежей. Похищенные данные преступники намеревались продать в интернете, но не успели. Использованная ими аппаратура была изъята ФСБ в пользу государства.

Новочебоксарский городской суд признал обоих злоумышленников виновными согласно части 1 и части 2 статьи 273 Уголовного кодекса России, которые предусматривают наказание за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Один из хакеров был приговорен к ограничению свободы на 1,5 года. По отношению ко второму преступнику суд ограничился назначением штрафа в размере 30 тыс. руб. Злоумышленники признали свою вину.

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Кража средств со счетов или данных, необходимых для вывода средств, с помощью специального вредоносного ПО является достаточно распространенным преступлением. Ранее CNews писал, что МВД России задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

ФСБ арестовала двух хакеров из Чувашии

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Что это за ОС, не уточняется. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

В общей сложности следствие осуществило 20 обысков в 6 регионах России, во время которых удалось изъять компьютеры, а также банковские и сим-карты, полученные на подставных лиц. Количество карт исчисляется сотнями.

В январе в России были зарегистрированы массовые случаи незаконного вывода средств с кредитных карт с помощью вредоносного ПО, которое распространялось под видом игры Pokemon Go. Программа перехватывала смс, присланные банком, а также обеспечивала доступ к интернет-банкингу. Для максимально широкого распространения ПО преступники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.