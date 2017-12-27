Американка требует от Apple триллион долларов за «тормоза» на iPhone

Несколько жителей США подали иски в суд на корпорацию Apple за умышленное замедление работы старых моделей iPhone. Самый крупный из них — на триллион долларов. Компанию обвиняют в введении клиентов в заблуждение и несправедливой конкуренции.

От Apple требуют триллион долларов

Жительница Калифорнии Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) подала в суд на корпорацию Apple, потребовав от нее почти триллион долларов. Причиной искового заявления стало намеренное заявление старых моделей iPhone после выхода новых. Одновременно с иском обратилась другая гражданка США — Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy), ее требования скромнее — «всего» $100 млн. Обе они обвинили Apple в введении клиентов в заблуждение и несправедливой конкуренции.

«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей. Каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность их старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий», — говорится в иске Виолетты Майлян.

Копия иска Виолетты Майлян

Ранее аналогичное заявление подали жители Лос-Анджелеса, а также штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Все обратившиеся в суд американцы — владельцы разных моделей смартфонов от iPhone 5 до iPhone 7.

Apple призналась в замедлении старых моделей

В декабре 2017 г. компания Apple призналась, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров старых моделей iPhone. В честном ответе на запрос одного из крупных технологических изданий, представители корпорации заметили, что цель Apple — предоставление своим клиентам «лучшего опыта, включая высокую производительность и долгий срок службы их устройств». Замедление процессоров объяснялось самой природой литий-ионных аккумуляторов: недолговечных и плохо переносящих чересчур высокие и чересчур низкие температуры.

«Литий-ионные батареи резко теряют ёмкость в холодных условиях и со временем хуже хранят заряд, из-за чего устройства могли неожиданно выключаться для защиты электронных компонентов. В прошлом году мы добавили функцию понижения частоты процессора для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2», — сказано в заявлении Apple.

Впервые вопрос был поднят еще в феврале 2017 г., когда ряд западных СМИ обратили внимание на одно из обновлений iOS, которое решало проблему непроизвольного отключения смартфона. О том, что сделано это ценой намеренного занижения скорости работы процессора, стало известно 11 декабря, когда один из пользователей популярной площадки Reddit провел тесты одной и той же модели iPhone с «родным» аккумулятором, и с новым.