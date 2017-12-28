Подрядчик по суду выбил из НИИ «Восход» 54 миллиона

Подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход», не получив по контракту денег от «Ростелекома», посчитал это основанием не расплачиваться со своим субподрядчиком. Суд с такой постановкой вопроса не согласился.

Долги «Ростелекома» стали долгами «Восхода»

Московский арбитражный суд встал на сторону истца, предъявившего подведомственному Минкомсвязи НИИ «Восход» претензии на 54,2 млн руб. за неоплаченные ему работы. Иск был подан от имени ООО «Тим форс» в апреле 2017 г., однако долги ему перед институтом были в декабре 2016 г. переуступлены ООО «Транссити», которое и выступало подрядчиком «Восхода».

Как следует из материала дела, проблемным стал подряд на доработку программно-технических решений межведомственного сегмента госсистемы удостоверения личности. Договор между «Восходом» и «Транссити» был заключен в мае 2015 г. К октябрю 2015 г. подрядчик выполнил все свои обязательства, а заказчик принял работы, не выказав каких-либо претензий относительно их качества или сроков исполнения.

Между тем, оплата этих работ в полной мере произведена не была — задолженность составила примерно те самые 54,2 млн руб. В суде в «Восходе» заявили, что ситуация возникла из-за того, что с институтом не полностью расплатился головной заказчик работ.

Суд не позволил «Восходу» перезачесть свои долги не в пользу субподрядчика

Анализ баз данных «Контур.Фокус» и «Госзакупки» позволяет судить о том, что этим головным заказчиком выступила компания «Ростелеком». На рубеже 2014-2015 гг. она в формате закупки у единственно возможного поставщика определила «Восход» исполнителем работ по техпроектированию и созданию программно-технических решений межведомственного сегмента госсистемы удостоверения личности — с общей ценой контракта в 139,8 млн руб.

Преемственность неприемлема

В пресс-службе «Ростелекома» не смогли объяснить CNews причину возникновения своего долга перед институтом. При этом собеседники издания подчеркнули, что «обязательства “Восхода»” перед субподрядчиком не могут быть связаны с обязательствами между заказчиком (“Ростелекомом”) и подрядчиком (“Восходом”)».

В этом утверждении представители оператора фактически подтвердили выводы суда: «неполучение денежных средств от заказчика не является основанием не исполнять принятые генеральным подрядчиком обязательства надлежащим образом».

Получить комментарии от представителей «Восхода» CNews не удалось. При этом, по базе судебных решений можно заключить, что с решением суда в институте не согласны — 22 декабря 2017 г. НИИ в рамках дела подал апелляционную жалобу, суть которой в публичном доступе пока не представлена.