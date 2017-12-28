Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование

В преддверии Нового года редакция CNews выбрала 10 наиболее значимых событий 2017 г., имевших решающее значение для российской ИКТ-отрасли.

Стартовала программа «Цифровая экономика»

Обозначенный в конце 2016 г. президентом курс на «Цифровую экономику» получил колоссальное развитие именно в этом году: «Владимир Путин буквально заболел этой идеей», — говорили в его окружении.

Принятая летом соответствующая госпрограмма подразумевает, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны.

В рамках программы, в частности, будет создана так называемая цифровая демократия, покрыты беспроводной связью все магистрали страны, станут дистанционно оказываться все госуслуги, появится цифровая медицина и будут приобретены иностранные компании для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

Владимир Путин буквально «заболел» цифровой экономикой

За счет цифровой экономики государство надеется сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян.

На отечественную элементную базу стали выделяться огромные средства

В течение года Минпромторг не ограничился единичными траншами, выделенными на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии российской микроэлектроники, и начал наращивать финансовые вливания в эту сферу огромными темпами. Только в рамках пяти тематических ОКРов было выделено порядка 14,5 млрд руб. И это отнюдь не полная картина происходящего.

В импортозамещающую российскую микроэлектронику стали вливаться огромные средства

Все эти ОКРы направлены на обеспечение импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и призваны создать аналоги радиоэлектронных компонентов из США, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Канады, Сингапура, Финляндии и т. д. Номенклатура будущего замещения включает сотни наименований изделий и компонентов, созданных десятками зарубежных компаний.

Медведев запустил строительство второго «Сколково» под Питером

В октябре стало известно, что под Санкт-Петербургом будет создан аналог подмосковного иннограда «Сколково» — Хайпарк. Он призван стать площадкой образования, научных исследований и разработок, полигоном для внедрения новых технологий в сфере урбанистики и умных городов. Технологические специализации Хайпарка станут касаться ИТ, фотоники и квантовых технологий, робототехники и киберфизических систем, биомедицинских технологий и умных материалов.

Дмитрий Медведев решил тиражировать опыт «Сколково» под Санкт-Петербургом

Девелопер проекта оценивает его создание в 41 млрд руб., из которых 65% возьмут на себя федеральный и муниципальный бюджеты.

Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию

Компании «Элвис-неотек» и НПЦ «Элвис» сообщили о выпуске инженерной партии своего микропроцессора ELISE со встроенной возможностью анализа изображений с видеокамер. Все образцы из партии будут использованы для разработки и макетирования различных устройств: IP-камер с разрешением 4K со встроенной аналитикой, стереокамер и др.

Еще один российский тип процессора отметился готовым к использованию изделием

ELISE (Elvees Image Semantic Engine) представляет собой мультиплатформенную систему на кристалле, изготовленную по технологическому процессу 28 нм и содержащую более 1,6 млрд транзисторов. Чип был создан при финансовом участии «Роснано».

ФАС провела успешную кампанию за отмену внутрисетевого роуминга в России

А минувшем году ФАС сумела договориться с операторами об отмене внутрисетевого роуминга на территории России до конца 2017 г. Впоследствии может быть отменен национальный роуминг, далее — роуминг между странами Таможенного союза.

Внутрисетевой роуминг в России уходит в прошлое

Чтобы операторы не ответили на это повышением цен, власти придумали компенсацию — например, предоставление им доступа в жилые дома.

ГИС «Правосудие» начала принимать электронные иски от граждан

Вопреки ожиданиям кураторов судебной информсистемы России ГАС «Правосудие», наши соотечественники с энтузиазмом отреагировали на появившуюся с 1 января 2017 г. возможность подавать в суды иски в электронном виде и с первых же дней работы сервиса буквально завалили судей оцифрованными заявлениями.

Гражданам понравилось подавать в суды иски в электронной форме

Чиновники уверены, что к началу 2018 г. как минимум каждый десятый иск в федеральные суды общей юрисдикции России будет подаваться гражданами в электронном виде.

Столичную систему видеонаблюдения подключили к нейросети

В конце сентября стало известно, что Московская городская сеть видеонаблюдения, состоящая из 170 тыс. камер и возможно являющаяся крупнейшей в мире, была подключена к нейросети. Новая технология была внедрена Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. Ее разработчиком является российская компания NtechLab, известная как создатель сервиса FindFace.

Столичное видеонаблюдение стало по-настоящему умным

Нейросеть сможет следить за передвижениями людей и иных встречающихся в городе объектов. Также она в состоянии распознать лицо человека в видеопотоке и сравнить его с данными, имеющимися в базе МВД. Кроме того, искусственный интеллект способен определить пол и возраст человека. За два месяца пилотного проекта нейросеть помогла поймать шестерых преступников.

У сверхсекретной системы ФСБ ГосСОПКА стали появляться публичные сегменты

Создаваемая с 2013 г. под патронажем ФСБ в режиме крайне скупого публичного освещения подробностей проекта госинформсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России ГосСОПКА начала обрастать условно публичными сегментами.

ГосСОПКА ФСБ выходит из тени

В июле-августе Минтранс выбрал подрядчика на разработку своего ведомственного сегмента этой системы, а 30 сентября создание сегмента для своей организации запустил МИД. Более того, в конце октября на расширенном заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин публично назвал развитие ГосСОПКи одной из очевидных мер по в сфере защиты и развития ИТ-инфраструктуры государства

Объединились «Яндекс.Такси» и Uber

В июле компания «Яндекс» договорилась об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Такси «Яндекcа» сливаются с Uber

Uber вложит в объединенную компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» — у него будет 59,3%, в то время как 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании.

«Год блокчейна» в России

Ушедший год также ознаменовался небывалым интересом российского государства и общества к технологии блокчейн. На Петербургском форуме о ней лично Владимиру Путину рассказал создатель одной из популярных криптоплатформ Виталик Бутерин.

На фоне беспрецедентного курсового роста биткоина отношение властей к криптовалютам весь год менялось как на «качелях». Их разрешали, запрещали, грозились ввести уголовную ответственность, готовили к их продажам биржи, намеревались регулировать и «возглавлять» процесс развития на уровне государства и т. д.

Блокчейн и криптовалюты становятся мейнстримом

Перспективы самого блокчейна в России представляются более очевидными. В России уже состоялось как минимум три крайне крупных по отечественным меркам размещения токенов. Так, в июне эквивалент $42 млн привлек проект по разработке распределенной вычислительной системы для поиска формул новых лекарств SONM. Эквивалент $30 млн привлек разработчик платформы для перевода венчурных фондов на блокчейн-технологию — стартап Blackmoon Crypto. И еще эквивалент $10 млн привлек проект Latoken — протокол для токенизации недвижимости, акций, залогов и произведений искусства.

Также Россия отметилась и принципиально важными блокчейн-проектами с технологической точки зрения. В июле у нас через блокчейн впервые в мире началась продажа авиабилетов — компанией S7 Airlines. А в ноябре через блокчейн Сбербанк и Альфа-банк впервые в России осуществили перевод средств от плательщика к получателю. Кроме того, в октябре с помощью технологии блокчейн «Мегафон» совершил первое в России размещение ценных бумаг. Облигационный заем на 500 млн руб. был полностью выкуплен «Райффайзенбанком».