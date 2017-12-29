Путин распорядился не сажать за покупку «шпионской» техники

Владимир Путин поручил генпрокуратуре сформулировать поправки к законодательству, чтобы рядовые граждане перестали нести уголовную ответственность за покупку гаджетов с «шпионскими» функциями. Поводом послужило дело фермера Васильева, купившего GPS-трекер для слежки за своим теленком. О том, что фермеру грозит за это штраф или срок, Путин узнал от журналиста на пресс-конференции.

Поручение президента

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре скорректировать российское законодательство, подразумевающее ответственность физических лиц за приобретение технических средств для негласного получения информации. Прокуратура должна будет предложить изменения, направленные на защиту лиц, которые приобретают бытовые гаджеты, обладающие возможностями шпионской техники, но не предназначенные для шпионажа. С этой целью от прокуратуры требуется изучить практику применения статьи 138.1 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» к гражданам, купившим такие гаджеты, в том числе по интернету.

Ответственным за выполнение поручения назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка. Срок выполнения — до 15 марта 2018 г. Текст поручения размещен на сайте kremlin.ru. Поручение было дано по итогам ежегодной пресс-конференции президента, прошедшей 14 декабря 2017 г.

Одновременно правительству было дано связанное поручение — предложить меры по предупреждению таких правонарушений. В поручении указано, что таможенный контроль таких гаджетов должен быть ужесточен, а информирование потенциальных покупателей — усилено. Ответственным за это поручение назначен Дмитрий Медведев, срок исполнения тот же.

Трекер для теленка

Упомянутые поручения были даны в связи с тем, что Путину стали известны случаи, когда россияне приобретали по интернету бытовую технику с возможностями для негласного получения информации и несли за это уголовную ответственность, хоть и не использовали эту технику для шпионажа. Например, в январе Евгений Васильев, фермер из Курганской области, приобрел через интернет-магазин AliExpress GPS-трекер из Китая, с помощью которого намеревался отслеживать местоположение своего теленка, который часто отбивался от стада.

Президент России Владимир Путин на конференции 14 декабря

Поскольку трекер «Мини А8», купленный Васильевым, имеет функцию передачи звука из того места, где он находится, гаджет был расценен как средство для негласной передачи информации. На выходе из почты, где фермер получил посылку с покупкой, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно статье 138.1, преступника ожидает либо штраф до 200 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет. У 39-летнего Васильева, инвалида 3 группы, источником доходов которого является собственное хозяйство, есть четверо детей.

Случай с Васильевым был донесен журналистами до сведения Путина на пресс-конференции 14 декабря. Президент выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме. Вскоре после этого Генпрокуратура сообщила, что начала проверку всех дел по статье 138.1.

Очки для незаметной съемки

Еще один житель Курганской области, токарь Владимир Тактаев, приобрел через интернет очки со встроенной экшн-камерой, которые использовал во время рыбалки. Очки были заказаны онлайн из соображений экономии: в интернет-магазине они стоили 670 руб., а в розничных сетях — около 10 тыс. руб. Через некоторое время Тактаев решил продать очки, в связи с чем разместил объявление на сайте Avito, замеченное сотрудниками ФСБ. История завершилась для токаря шестью месяцами лишения свободы. Наличие судимости в настоящий момент мешает ему найти работу.

Похожий случай произошел с фотографом из Красноярска, который купил очки с функцией аудио- и видеозаписи для использования в профессиональных целях. Когда он решил их продать, сотрудники МВД встретились с ним под видом покупателей и сразу же после осуществления продажи провели задержание.