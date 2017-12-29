Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО

Госкомиссия по радиочастотам не смогла выделить МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частоты для тестирования сетей 5G. Против выделения частот выступили Роскосмос и ФСО. В результате тестировать 5G сможет только «Мегафон».

ГКРЧ не дала частот для тестирования 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании в четверг 28 декабря 2017 г., не смогла принять решение о выделении частот для тестирования сотовых сетей пятого поколения (5G).

Как сообщило агентство «Интерфакс», заявки на выделение соответствующих частот подавали операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), а также компании «Прогресс», «Орион», «Интерпроект» и «Столица», входящую в группу Freshtel. Эта группа в 2015 г. была приобретена «Ростелекомом».

Еще одна заявка была направлена компанией «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИТС), входящий в холдинг «Айкоминвест» Виталия Юсуфова. До этого другая входящая в этот холдинг структура, «Основа Телеком», собиралась строить LTE-сети в диапазоне 2,3 ГГц, но суд отобрал у нее частоты.

Какие частоты хотели получить МТС, «Билайн» и «Ростелеком»

Предварительно комиссия собиралась удовлетворить заявки названных компаний, но не в полном объеме. В случае с МТС планировалось удовлетворить заявки на частоты в диапазоне 27,5-28,35 ГГц в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

В случае с НИИТС планировалось удовлетворить заявки на частоты в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.

Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирования сетей 5G

«Вымпелком» подавал заявки на частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц в девяти регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронежской и Самарской областях, в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях.

Комиссия планировала выделить частоты только в «верхнем» из этих диапазонов – 25,25-29,5 ГГц, а в выделении частот в «нижнем» диапазоне – 3,4-3,8 ГГц планировалось отказать из-за возражений со стороны Федеральной службы охраны (ФСО).

Каждая из четырех названных «дочек» «Ростелекома» подавала по две заявки на частоты в двух диапазонах: 3,4-3,6 ГГц и 3,6-3,8 ГГц на территории 11 городов, расположенных в семи регионах. Речь шла о Москве, подмосковных Сколково и Красногорске (здесь частоты нужны для «Крокус-Сити»), Казани и Иннополисе, расположенном в Татарстане, Санкт-Петербурге, Белгороде, Шуе и Иванове (Ивановская область), Калининграде и Светлогорске (Калининградская область).

Отметим, что «дочки» «Ростелекома» и так владеют частотами в запрашиваемых диапазонах, но для технологии WiMAX. В случае с диапазоном 3,4-3,6 ГГц ГКРЧ планировала частично удовлетворить заявки «дочек» «Ростелекома» и выдать им частоты на часть запрошенного диапазона – 3-3,44 ГГц и 3,545-3,55 ГГц.

В выделении частот в других участках данного диапазона – 3,44-3,545 ГГц и 3,55-3,6 ГГц – «дочкам» «Ростелекома» планировалось отказать в выделении частот из-за возражений со стороны ФСО. В случае же с заявками на диапазон 3,6-3,8 ГГц комиссия планировала полностью отказать «дочкам» «Ростелекома» в выделении частот.

ФСО и Роскосмос выступили против выделения частот для 5G

Однако на заседании комиссии было решено вообще никакие из частот не выделять. Против выделения выступила не только ФСО, но и Роскосмос. «В обсуждаемых диапазонах осуществляется управление и прием телеметрической информации по космической деятельности, по пилотируемым космическим средствам, в том числе эти средства задействованы для решения задач национальной безопасности, - заявил представитель госкорпорации. - Поэтому вложены достаточно серьезные средства в соответствующие наземные комплексы, и в текущей редакции мы, к сожалению, не имеем возможности согласовать».

Представитель ФСО по аналогичной причине выступил против выделения частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. «Системы пятого поколения совершенно несовместимы с теми средствами спутниковой связи, которые сейчас используются у нас и, соответственно, будут использоваться - средства С-диапазона. - Использование этого диапазона, во-первых, приведет к тому, что приблизительно 50% емкости российских спутников будет поражено, и, наверное, с учетом состояния российских орбитальный группировок в этом диапазоне этого не стоит делать».

Председатель ГКРЧ, министр связи Николай Никифоров напомнил, что подобная ситуация складывалась и с выделением частот для предшествующих поколений сотовой связи – 3G и 4G. «Опыт развития этих сетей "позволяет испытывать осторожный оптимизм и по 5G", - заявил министр. - Хотя мы, действительно, не понимаем сегодня общую конфигурацию - как это может быть сделано».

«Мегафон» будет единственным оператором в 5G

Отметим, что летом 2016 г. ГКРЧ все-таки выделила частоты для тестирования 5G «Мегафону». Оператор получил частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц на территории 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Волгограда, Ростова-на-Дону и Калининграда.

«Мегафон» первым из сотовых операторов получил частоты для тестирования 5G в связи с тем, что он является субподрядчиком госкорпорации «Ростех» по обеспечению телекоммуникационной инфраструктуры предстоящего в 2018 г. Чемпионата Мира по футболу.

Тема допуска мобильных сетей в нижние частоты С-диапазона активно обсуждается на уровне Международного Союза Электросвязи , - говорит гендиректор спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев. - За допуск сотовиков в него выступают Европейские страны, где сотовые сети доминируют, против те кто активно используют спутниковую связь в С-диапазоне. Из за большей устойчивости к осадкам военные традиционно предпочитали С-диапазон (в России это 3,65-4,15 ГГц на линии «Cпутник — Земля», и 5,975-6,475 ГГц на линии «Земля — Спутник») и имеют развернутую инфраструктуру для него.

С частотами в Ка-диапазоне (27,5-31 ГГц для линии «Земля — Спутник») ситуация другая. «В нем у военных нет уже развернутой наземной инфраструктуры , но этот диапазон сейчас наиболее перспективный для широкополосной связи , благодаря очень высокой энергетике в можно организовывать каналы до 10 МБит через очень компактные антенны, которые можно в военном деле использовать на джипах, бронетранспортерах, беспилотниках и т.д., поэтому желание военных оставить его за спутниковой связью вполне понятно», - добавляет Пехтерев.

В «Вымпелкоме», МТС, НИТС и «Ростелекоме» от комментариев отказались.