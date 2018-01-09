Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин

Бывший инженер Google, уволенный прошлым летом за объяснения невысокого процента женщин среди ИТ-руководителей гендерными различиями, подал в суд на бывшее начальство за дискриминацию белых мужчин.

Расхождение в политических воззрениях

Джеймс Дэймор (James Damore), бывший инженер компании Google обратился в апелляционный суд города Санта Клара в Северной Калифорнии с групповым иском против бывшего работодателя.

В своем иске Дэймор обвиняет Google в дискриминации белых людей, чьи политические взгляды расходятся с мнением руководства компании.

К групповому открытому иску Дэймора уже присоединился Дэвид Гудеман (David Gudeman), еще один бывший инженер Google, который на протяжении трех лет занимался в компании разработкой поисковых алгоритмов, сообщил TechCrunch. Согласно нынешнему статусу профиля Гудемана в соцсети LinkedIn, он покинул Google в декабре 2016 г. и с тех пор является частным предпринимателем.

Джеймс Дэймор был уволен из компании в августе 2017 г. после скандала, разразившегося по итогам его публикации на закрытом корпоративном портале Google. В своем 10-страничном письме Дэймор утверждал, что женщины не могут представлять эквивалентную мужчинам долю в ИТ ввиду того, что они «биологически менее приспособлены к инженерным наукам».

В открытом групповом иске, поданном адвокатской конторой Dhillon Law Group, заявляется о том, что он представляет интересы всех сотрудников компании, когда-либо подвергавшихся дискриминации со стороны Google из-за своих «предположительно консервативных политических взглядов», по гендерному (мужской пол) или расовому («белый» кавказский генотип) признаку.

В иске перечислены как имущественные, так и моральные статьи ущерба истцов.

Джеймс Дэймор, бывший инженер Google

Хармит Диллон (Harmeet Dhillon), представитель Калифорнии в Национальном республиканском комитете и адвокат, представляющий интересы Дэймора в суде, в рамках пресс-конференции заявила о том, что в процессе составления иска беседовала с «десятками» сотрудников Google и уверена в том, что этот иск не одинок и в будущем состоится не один подобный судебный процесс.

Первый лист коллективного иска Джеймса Дэймора к Google

На вопрос о том, кто проводит финансирование продвижения иска Дэймора, Диллон ответила следующее: «Никто [ранее], но в настоящее время финансирует моя адвокатская контора. Возможно, мы обратимся к внешнему финансированию в будущем, но сейчас иск не финансирует ни Питер Тиль (Peter Thiel – миллиардер, финансировавший в прошлом множество громких исков против Gawker Media – прим. CNews), ни кто-либо другой кроме клиентов и моей фирмы».

В поисках справедливости

В своем иске, изложенном на 161 странице, Дэймор обвиняет Google в предвзятом отношении, систематических наказаниях и увольнении сотрудников, которые «высказывали в рабочее время свое мнение по политическим вопросам, отличное от доминирующего в Google и имеющее отношение к внутренним делам Google, включая вопросы «разнообразия» при найме новых сотрудников, проведение «политики чувствительности к отклонениям» или «социальной справедливости».

Согласно заявлению Дэймора, в Google при найме сотрудников используют незаконную политику выделения процентных квот по женщинам и отдельным категориям социальных меньшинств. При этом в компании «стыдят топ-менеджеров подразделений, которые не выполняют этих квот, открыто оскорбляя тем самым мужчин и сотрудников белой расы как менее предпочтительных для найма», говорится в иске.

Наконец, в иске утверждается, что количество сотрудников женского пола в Google продиктовано «исключительно их гендерным признаком», в то время как «наличие белых и мужчин лишь высмеивается во время еженедельных корпоративных собраний».

Вдогонку, в иске утверждается, что Дэймор, Гудеман и «другие представители своего класса» подвергались «остракизму, унижениям и наказаниям за свои еретические политические взгляды... чьим единственным грехом было родиться белым и/или мужчиной», говорится в иске.

Позиция Google

Официальная позиция Google гласит, что Дэймор был уволен «за нарушение внутреннего кодекса поведения на рабочем месте, а также за продвижение «вредных гендерных стереотипов».

В своем обращении к сотрудникам после увольнения Дэймора глава компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai), отметил следующее: «[Его] письмо нарушило внутренний кодекс, а его автор перешел черту, продвигая недопустимые гендерные стереотипы в нашем рабочем пространстве. Предположения, что часть наших коллег биологически меньше подходит для выполнения своих обязанностей оскорбительно и не в порядке вещей».

Глава Google Сундар Пичаи назвал высказывания Деймора неприемлемыми

Дэймор, в свою очередь, в интервью каналу CNBC уже успел сравнить нынешнюю политику Google с тем, каково было «быть геем в 1950-х годах».

Дуализм палки

Судебный процесс, затеянный Дэймором – не единственный, где иск против Google был подан в связи с гендерной дискриминацией. Так, в сентябре 2017 г. против компании в иском выступили три бывшие сотрудницы Google.

В своем иске бывшие работницы обвиняют компанию в дискриминации женщин, которые получают в Google меньше мужчин на всех должностях, и которые получают в компании более низкие рабочие позиции с меньшими возможностями карьерного роста чем у мужчин.

В декабре к этому иску присоединились еще четыре истицы.

В настоящее время Министерство труда США (The Labor Department) проводит свое собственное расследование на предмет определения системной дискриминации оплаты труда в Google. В компании, в свою очередь, заявляют, что согласно внутреннему анализу данных, разницы в оплате труда по гендерному признаку не обнаружено.