Что неожиданно вычеркнули из «Цифровой экономики»: Беспилотный транспорт на улицах городов

Первоначальный проект программы «Цифровая экономика» предполагал использование цифровых технологий на городском транспорте. К 2025 г. по улицам должен был ездить беспилотный транспорт, поддерживаемый инфраструктурой «умных» городов.

Цифровые технологии для управления парковочным пространством

Проект программы «Цифровая экономика», подготовленной весной 2017 г. Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, содержал раздел «Умный город». Летом 2017 г. этот раздел был значительно расширен, однако в последний момент перед самым утверждением «Цифровой экономики» неожиданно исключен из программы.

CNews публикует материалы, основанные на содержимом данного раздела.

Во II квартале 2018 г. планировалось проведение анализа городских транспортных систем на предмет их готовности к внедрению цифровых технологий. Затем ожидалась разработка рекомендаций по внедрению систем управления парковочным пространством с учетом применения цифровых технологий для мониторинга занятости парковок, информирования водителей и городских служб при помощи цифровых интерфейсов взаимодействия.

В соответствии с данными рекомендациями в начале 2019 г. в 10 городах должны были запуститься «пилотные проекты» по автоматизации управления парковочным пространством. До конца 2019 г. планировалась разработка и утверждение плана интеграции городских транспортных услуг, включая тарифно-билетную интеграцию, контрактную интеграцию с перевозчиками на разных видах транспорта и интеграцию с операторами платных участков уличной дорожной сети парковок.

Была запланирована разработка и нормативное закрепление типовых требований к информатизации общественного транспорта с учетом необходимости наличия следующих компонентов: электронных табло на остановках, онлайн-доступа к информации о работе общественного транспорта через различные цифровые каналы, цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners) и единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда.

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Как ожидалось, эти типовые требования к информатизации транспорта к концу 2020 г., будут введены в 20 городах. Одновременно планировалось нормативное закрепление штрафных санкций к транспортным предприятиям, нарушающим требования информатизации общественного транспорта. До конца 2024 г. в 50 городах уровень информатизации общественного транспорта в соответствие с утвержденными требованиями должен был составить 100%, в том числе 75% инфраструктуры общественного транспорта охвачено доступом к беспроводным сетям связи с выходом в интернет (Wi-Fi).

Беспилотный транспорт, общающийся с городской инфраструктурой

Другое направление программы было связано с внедрением «умной» транспортной инфраструктуры и автоматизированного транспорта. Ко II квартале 2018 г. планировалась разработка рекомендаций по внедрению технологий интеллектуальных транспортных систем (ИТС),включающих датчики, стационарные видеокамеры и подвижные видеокамеры на общественном транспорте на всех ключевых объектах транспортной инфраструктуры.

До конца 2019 г. в пяти «пилотных» городах ожидался запуск цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners), включающих функцию сбора транспортной и модальной статистики, а также платформа Mobility-as-a-aService («Мобильность-как-услуга», MaaS).

К 2020 г. планировалась разработка и утверждение стандартов по внедрению технологий межмашинного взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры (Vehicle-2-infrastracture, V2I) в том числе «умные» дороги, радиометки, адаптивные светофоры и т.п.).

Ожидалась разработка и утверждение общих требования к развитию инфраструктуры ИТС и V2I в горизонте до 2035 г., обязывающие заинтересованные субъекты РФ разработать типовые стратегии развития инфраструктуры «умного» транспорта (до 2035 г) и комплексные программы развития инфраструктуры «умного» транспорта (до 2024 г).

Модель организации городского движения на базе технологий ИТС к концу 2020 г. должны были внедрить в 30 городах, а к концу 2023 г. в 10 городах в составе ИТС - внедрить технологии V2I.

До конца 2024 г. в 10 городах должна была пройти серия «пилотных» внедрений систем организации городского движения, в том числе отечественной разработки, с учетом интеграции существующей «умной» инфраструктуры с цифровыми платформами управления городами и ведомственными информационными системами. Проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированного с системами организации городского движении, будут запущены в 25 городах.

Проекты по использованию беспилотного индивидуального автомобильного транспорта, интегрированного с системами организации городского движения, должны быть запущены в 10 городах, а в 50 городах внедрены цифровые сервисы мультимодальных планировщиков поездок, включающие функции сбора транспортной и модальной статистики, а также платформу MaaS.

Отметим, что недавно Государственная комиссия по радиочастотам рассмотрела вопрос о расширении возможностей работ интеллектуальных транспортных систем.

Транспортное и градостроительное планирование с помощью цифровых технологий

Авторы программы подчеркивали необходимость повышения эффективности транспортного планирования. С этой целью до конца 2018 г. должны быть разработаны и утверждены стандарты транспортного и градостроительного планирования (с учетом применения технологий транспортного моделирования, в том числе отечественных разработок).

До конца 2019 г. ожидалась разработка и внедрение стандарт сбора, обработки и хранения транспортных данных и нормативное закрепление ответственности муниципалитетов за сбор, обработку и хранение транспортных данных, необходимых для цифрового транспортного и градостроительного планирования.

До конца 2020 г. будет обеспечено использование отечественных и локализованных иностранных технологий транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании путем внедрения соответствующих стандартов. А к концу 2024 г. 100% проектов в области транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании будут реализоваться с использованием отечественного (либо локализованного иностранного) программного комплекса.