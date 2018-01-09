Найден способ уничтожить анонимность биткоина

Деанонимизация пользователей Bitcoin

Сотрудники компании Bitfury Group разработали новый подход к анализу биткоин-транзакций, предложив объединять адреса криптовалютных кошельков, связанных с одним пользователем, в кластеры. Как указывается в публикации самой компании, новое решение «поможет выявлять взаимоотношения между адресами биткоин-кошельков, что позволит минимизировать ошибки в данных и обеспечить повышенную точность в определении принадлежности таких адресов при уголовных расследованиях». «Кроме того, конечным пользователям это решение подскажет способы защитить свою приватность», — указывают разработчики.

Из текста пресс-релиза Bitfury следует, что их инструмент позволяет фактически деанонимизировать пользователей Bitcoin, или, по крайней мере, надежно проассоциировать между собой все кошельки одного и того же пользователя.

«На сегодняшний день у пользователей Bitcoin может быть сразу несколько адресов, что помогает им скрывать свои личности и совершать преступления, прибегая к помощи блокчейна, — заявил Валерий Вавилов, исполнительный директор Bitfury Group. — Возможность ассоциировать между собой несколько таких связанных адресов — собирать их в кластеры — это важный инструмент, который поможет правоохранительным органам проводить расследования».

Минимум ошибок

Кластеринг адресов кошельков Bitcoin — это процесс, который позволяет деанонимизировать пользователей криптовалюты, определяя все их адреса через анализ данных и самого блокчейна, и информации вне него (в первую очередь, открытых данных, размещенных вне Сети). Новый метод Bitfury, как утверждается, комбинирует сведения таким образом, чтобы минимизировать количество ошибок, особенно, по сравнению с прежними методами, использующими сведения только из блокчейна.

Разработчики придумали, как деанонимизировать пользователей биткоина

Рынок без особого восторга встретил новости от Bitfury. Один из разработчиков Bitcoin, Джимми Сун (Jimmy Song) заявил, что разочарован в Bitfury и назвал их решение «следующим этапом после Chainalysis».

Напомним, компания Chainalysis занимается отслеживанием блокчейна и активно помогает властям США расследовать преступления, связанные с криптовалютами.

«Появление новых инструментов для борьбы с преступностью в блокчейне, с одной стороны, следует только приветствовать, — считает Георгий Лагода, генеральный директор компании SEC Consult Services. — Блокчейн и криптовалюты — это новые технологии, используют их по-разному, и с разными целями. Вопрос в том, насколько будут инструменты, подобные разработкам Bitfury, эффективны на практике и какой потенциал в правонарушениях и злоупотреблениях они могут открывать сами по себе.