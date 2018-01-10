Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства
Telia продает Kcell
Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом CNews рассказали два источника на казахстанском телекоммуникационном рынке.
Сейчас Telia напрямую владеет 24% акций Kcell. Еще 51% акций принадлежат холдингу Fintur. 58,55% акций холдинга находятся у Telia, оставшиеся 41,5% - у турецкого Turkcell. В ходе тендера продаются оба пакета акций.
«Казахтелеком» близок к покупке Kcell
По словам одного из источников, победителем тендера стал подконтрольный государству «Казахтелеком» - крупнейший в республике оператор фиксированной связи. Сделка была закрыта 21 декабря 2017 г., но по непонятным причинам о ней до сих пор не объявляли. Еще один источник на казахстанском рынке также слышал о том, что «Казахтелеком» покупает Kcell.
Есть и другие претенденты
Другой источник возражает: «Казахтелеком» предложил за актив наименьшую цену из трех участников. В тендере, помимо «Казахтелекому», участвовали казахстанский «Транстелеком» (подконтрольный государству оператор магистральных каналов связи, проложенных вдоль железных дорог) и предприниматель Айдан Карибджанов (бывший совладелец группы Visor).
стал государственный «Казахтелеком»
По данным этого источника, наибольшую цену за продаваемый Telia контрольный пакет акций Kcell предложил «Транстелеком». В целом же за данный пакет претенденты готовы были заплатить от $800 млн до $1,2 млрд. Капитализация всего Kcell, исходя из котировок на Лондонской фондовой бирже, составляет на текущий момент $2,4 млрд.
Представитель Telia Ральф Багнер ограничился заявлением, что компания компания не комментирует незавершенные сделки. В «Казахтелекоме» и «Транстелекоме» не ответили на запросы CNews.
Как «Казахтелеком» собирал и продал сотовые активы
У «Казахтелекома» непростая история работы на сотовом рынке. В частности, компания уже был совладельцем Kcell в период, когда он назывался «GSM-Казахстан». Изначально «Казахтелекому» принадлежало 49% акций сотового оператора, оставшиеся 51% были у Fintur.
В 2011 г. TeliaSonera (прежнее название Telia) договорилась о выкупе доли в Kcell. Условием сделки стал вывод Kcell на биржу. Это произошло в 2012 г.: Kcell провел IPO на Лондонской и Казахстанской фондовой бирже, в ходе которого TeliaSonera продала 25% акций оператора.
Также «Казахтелеком» владел сотовыми операторами «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, работал в стандарте GSM) и «Алтел» (стандарт CDMA). В 2010 г. «Казахтелеком» продал контрольный пакет акций МТС шведской Tele2.
Несмотря на сделки по продаже долей в МТС и Kcell, интерес «Казахтелекома» не к мобильной связи не угасал. В 2012 г. «Казахтелеком» через «Алтел» получил первую в стране лицензию на сотовую связь четвертого поколения стандарта LTE. Впоследствии «Алтел» также обзавелся лицензиями на стандарт GSM (второе поколение сотовой связи) и 3G.
Союз «Казахтелекома» с Tele2
В 2015 г «Казахтелеком» договорились с Tele2 об объединении активов в области мобильной связи. В объединенной компании у Tele2 голосующая доля составляет 51%, экономическая - 49%. У «Казахтелекома» наоборот голосующая доля составляет 49%, а экономическая - 51%.
Объединенная компания получила, в том числе, и лицензию на работу в стандарте LTE. Только после этого остальным казахским сотовым операторам - Kcell и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) - также были предоставлены LTE-лицензии.