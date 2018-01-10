Правительство попросило информировать россиян, что их могут посадить за покупку «шпионских» гаджетов

Правительство дало нескольким ведомствам поручение продумать меры по информированию россиян о запрете на покупку техники со шпионскими функциями. Одновременно должен быть ужесточен контроль такой техники на таможне.

Поручение правительства

Правительство России дало ряду ведомств поручение продумать механизм предупреждения правонарушений, которые совершают российские граждане, покупающие технику со шпионскими функциями, но не с целью осуществления шпионажа. Поручение было дано Федеральной службе безопасности (ФСБ), Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Федеральной таможенной служба (ФТС) России в лице глав этих ведомств.

Эти ведомства должны до 1 марта 2018 г. представить предложения по предупреждению таких правонарушений, причем особое внимание следует уделить сфере электронной торговли, поскольку устройства с возможностями негласного получения информации зачастую приобретаются россиянами через интернет.

В поручении указано, что на таможне должны быть приняты дополнительные меры по проверке таких гаджетов, а кроме того, обеспечена их прослеживаемость, то есть идентификация. Также должны быть приняты меры по информированию потенциальных покупателей из России, что эти устройства могут быть признаны шпионской техникой, и что в связи с этим их приобретение ограничено. Текст поручения выложен на портале government.ru.

Поручения Владимира Путина

Упомянутые поручения правительство дало после того, как ему самому было дано поручение Президентом России Владимиром Путиным. Поручение как раз и предписывало предложить меры по предупреждению правонарушений, касающихся покупки «шпионской» техники. В поручении указано, что таможенный контроль таких гаджетов должен быть ужесточен, а информирование потенциальных покупателей — усилено. Ответственным за это поручение назначен Дмитрий Медведев, срок исполнения — 15 марта 2018 г.

Правительство России распорядилось проинформировать пользователей об опасности покупки «шпионских» гаджетов

Одновременно Путин поручил Генпрокуратуре скорректировать российское законодательство, подразумевающее ответственность физических лиц за приобретение технических средств для негласного получения информации. Прокуратура должна будет предложить изменения, направленные на защиту лиц, которые приобретают бытовые гаджеты, обладающие возможностями шпионской техники, но не предназначенные для шпионажа.

С этой целью от прокуратуры требуется изучить практику применения статьи 138.1 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» к гражданам, купившим такие гаджеты, в том числе по интернету. Ответственным за выполнение поручения назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка, срок выполнения тот же.

Трекер для теленка

Упомянутые поручения были даны в связи с тем, что Путину стали известны случаи, когда россияне приобретали по интернету бытовую технику с возможностями для негласного получения информации и несли за это уголовную ответственность, хоть и не использовали эту технику для шпионажа. Например, в январе 2017 г. Евгений Васильев, фермер из Курганской области, приобрел через интернет-магазин AliExpress GPS-трекер из Китая, с помощью которого намеревался отслеживать местоположение своего теленка, который часто отбивался от стада.

Поскольку трекер «Мини А8», купленный Васильевым, имеет функцию передачи звука из того места, где он находится, гаджет был расценен как средство для негласной передачи информации. На выходе из почты, где фермер получил посылку с покупкой, его задержали сотрудники ФСБ. Согласно статье 138.1, преступника ожидает либо штраф до 200 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет. У 39-летнего Васильева, инвалида 3 группы, источником доходов которого является собственное хозяйство, есть четверо детей.

Проверка уголовных дел

Случай с Васильевым был донесен журналистами до сведения Путина на крупной пресс-конференции 14 декабря 2017 г. Президент выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме. Вскоре после этого Генпрокуратура сообщила, что начала проверку всех дел по статье 138.1.

По данным Верховного суда России, в первом полугодии 2017 г. в стране было заведено 117 уголовных дел по факту приобретения «шпионских» устройств. В течение 2016 г. 228 таких дел было рассмотрено в судах, причем лишь в одном случае «злоумышленник» был оправдан.