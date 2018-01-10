«Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»

«Яндекс» в очередной раз выделяет свои внутренние сервисы в отдельную компанию. На этот раз создаваемая самостоятельная структура объединит все медиасервисы интернет-гиганта. В одной упряжке окажутся «Яндекс.музыка», «Кинопоиск», «Яндекс.афиша» и «Яндекс.телепрограмма».

Новая структура «Яндекса»

«Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую структуру Артем Савиновский, который и так руководит всеми медиасервисами «Яндекса» с мая 2016 г.

Как следует из баз данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», юрлицо под новую структуру интернет-гигант зарегистрировал еще 7 апреля 2017 г. Она получила название ООО «Яндекс.медиалаб», и Савиновский официально заявлен ее гендиректором. Какой-либо экономической деятельности данная организация по ряду признаков пока не вела.

«В последние два года медиасервисы показывают отличные результаты. Они доказали состоятельность своей бизнес-модели: подписка на музыку и продажа билетов — это совершенно не типичный и при этом заметный для "Яндекса" источник доходов. Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы», — цитирует «Яндекс» своего гендиректора Аркадия Воложа.

«Яндекс» выделяет в отдельную дочернюю компанию направление медиасервисов

Общая аудитория медиасервисов «Яндекса» превышает 50 млн пользователей в месяц, что сопоставимо с половиной всей аудитории Рунета, заверяют в компании.

Отметим, что «Яндекс» уже не первый год выделяет свои внутренние тематические ресурсы в отдельные компании. Ранее по такому принципу были образованы «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет» и «Яндекс.вертикали» («Авто.ру», «Недвижимость», «Работа», «Путешествия»).

Медиасервисы «Яндекса» и их значимость для компании

Как отмечают в компании, основным драйвером роста выручки медиасервисов является «Яндекс.музыка». Она монетизируется через платные подписки, рекламу (включая аудиорекламу) и партнерские проекты — например, совместный сервис с МТС на основе технологий и каталога «Яндекс.музыки» «МТС музыка». «Яндекс.музыка» интегрирована с сервисом «Яндекс.афиша» в части продажи билетов на концерты.

Еще один медиасервис интернет-компании — «Кинопоиск». Это платформа, которая призвана помочь пользователям выбрать фильмы и сериалы. Сервис знакомит с новыми фильмами и рассказывает о новостях из мира кино. Зрители с его помощью формируют рейтинги ожиданий, ставят оценки и пишут рецензии, а киноафиша напоминает о выходе фильмов и предлагает купить билеты в кино, а также посмотреть фильмы онлайн по рекламной модели монетизации. «В 2018 г. мы существенно расширим возможности по просмотру фильмов онлайн для пользователей “Кинопоиска”, — отмечают в “Яндексе”. Как это будет реализовано внутри сервиса — расскажем отдельно».

Что касается «Яндекс.афиши», то с ее помощью можно покупать билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия. Сервис агрегирует предложения Kassir.ru, Concert.ru, Ponominalu.ru и других крупных продавцов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и пр. Кроме того, на сервисе можно приобрести билеты в кино более чем в 150 городах. Сервис доступен на сайте и в приложении для iOS.

«Яндекс.телепрограмма» содержит подробное описание центральных каналов и их региональных версий, а также десятков спутниковых и цифровых каналов и программу их передач. На сервисе также доступны трансляции эфирных каналов. Основная модель монетизации — через рекламу.