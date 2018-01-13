Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России»

Следствие не стало продлевать срок ареста премии в размере 95 млн руб., ранее полученной экс-главой «Почта России» Дмитрием Страшновым. Генпрокуратура и Следственный комитет считают данную выплату данной премии незаконной.

Экс-главе «Почта России» разблокировали банковские счета

Следственный комитет России (СКР) не стал продлевать срок ареста 95 млн руб., находящихся на банковских счетах экс-главы «Почта России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Осенью 2017 г. Басманный суд Москвы арестовал указанные счета, затем срок арест был продлен до 13 января 2018 г. Но теперь следователь не стал продлевать срок ареста, поскольку в этом «отпала необходимость», пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Басманного суда агентству подтвердили, что следователь не стал выходить с ходатайством о продлении ареста, в связи с чем заморозка денежных средств должна быть снята.

Как Генпрокуратура обнаружила астрономическую премию Дмитрия Страшнова

Напомним, осенью 2016 г. Генпрокуратура выяснила, что размер вознаграждения Дмитрия Страшнова, полученного им за 2014 г., составил 95 млн руб. При этом средний размер заработанной платы сотрудников «Почта России» за указанный период составлял 20 тыс. руб. в месяц.

Экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов

«Почта России» является федеральным государственным унитарным предприятия (ФГУП). Руководители ФГУП’ов не могут получать более чем в восемь раз больше, чем средняя зарплата по их предприятиям, если иное не установлено для данного предприятия курирующим его федеральным органом исполнительной власти.

После обнаружения данного факта министр связи Николай Никифоров разрешил руководству «Почта России» получать не более чем в 500 раз больше, чем средняя зарплата по данному предприятию. Однако следствие уже было не остановить.

Лишение должности Страшнова и уголовное дело в отношение главного кадровика Минкомсвязи

Генпрокуратура передала материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Прошлой весной СКР возбудил уголовное дело в отношение директора департамента организационного развития Минкомсвязи (фактически, HR-директор) Ирины Лаптевой, готовившей документы для контракта со Страшновым. Дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

В рамках данного уголовного дела и был произведен арест денежных средств, принадлежащих Страшнова. Отметим, что сам Страшнов проходит по этому делу как свидетель.

Скандал вокруг премии Дмитрия Страшнова стоил ему должности. Летом 2017 г. правительство не стало продлевать контракт главы «Почты России». Предприятие возглавил бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов. Сам Страшнов прошлой осенью покинул Россию и стал работать в швейцарском офисе компании «Еврохим».