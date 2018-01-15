Сбербанк по небрежности завысил бюджет своей ИТ-«дочки» на 2017 г. в три раза

Размещенные на сайте госзакупок сведения об объемах контрактования Сбербанка со своей ИТ-дочкой оказались недостоверны. Из-за дублирования информации они были завышены ровно в три раза.

Тройное дублирование бюджета

Как стало известно CNews, несмотря на сведения, которые Сбербанк разместил на официальном сайте госзакупок в отношении своей дочерней ИТ-компании — «Сбербанк-технологии («Сбертех») — реальный бюджет последней в 2017 г. составил не 92,8 млрд руб., а только 31,1 млрд руб.

На упомянутом сайте выложены данные о выборе Сбербанком «Сбертеха» единственным поставщиком для оказания услуг и выполнения работ в области ИТ на 2017 г. В разделе «сведения о договоре» сейчас представлена информация о шести одноименных соглашениях.

Так 11 января 2017 г. был заключен договор на 29,7 млрд руб. со сроком исполнения с 1 января по 31 декабря 2017 г. Далее 29 марта подписан договор на 174 млн руб. со сроком исполнения с 1 января по 31 декабря 2017 г. Также 29 марта подписан договор на 200 млн руб. со сроком исполнения с 1 января по 31 декабря 2017 г. Также 29 марта подписан договор на 1,93 млрд руб. со сроком исполнения с 1 января по 31 декабря 2017 г. Позднее, 26 июня был подписан договор снова на 29,7 млрд руб. со сроком исполнения с 1 января по 31 декабря 2017 г. Еще позже, 15 августа был подписан договор на 31,1 млрд руб. со сроком исполнения с 15 августа по 31 декабря 2017 г. В сумме это и составляет 92,8 млрд руб.

Из-за небрежной выкладки Сбербанком документов на госзакупках бюджет «Сбертеха» на 2017 г. оказался завышен в три раза

Тем не менее в пресс-службе Сбербанка заверили CNews, что данная арифметика неверна, потому что «содержит дублирование сумм». «Бюджет ПАО Сбербанк на услуги АО «Сбертех» в 2017 году составил 31.1 млрд руб., — утверждают собеседники редакции. — Первоначально был заключен договор на 29.7 млрд руб., который потом был увеличен на 1.4 млрд руб. в связи с увеличением объема необходимых услуг».

Подчеркнем, что пользователю портала госуслуг, на котором компании с госучастием (помимо «Сбертеха» и самого Сбербанка к ним, например, относятся «Ростелеком» и «Почта России») в соответствии с закупочным законодательством (ФЗ-232) обязаны размещать достоверные сведения о своих договорах, без дополнительных объяснений разобраться в реальном бюджете «Сбертеха» совершенно невозможно.

Некорректное отображение договоров Сбербанка со «Сбертехом» в 2017 г.: все версии, включая недействительные и дублирующие, помечены как актуальные

Всем упомянутым договорам присвоены разные номера, и все соглашения на сайте госзакупок имеют статус «актуально». Для корректного отображения информации Сбербанку следовало либо публиковать дополнения к базовому договору в виде соглашений об оказании дополнительных услуг, либо публиковать новые версии базового договора (с увеличившейся суммой), присваивая старым версиям статус «неактуальна». Именно так — сочетая оба этих способа — Сбербанк оформил изменения в аналогичном базовом контракте со «Сбертехом», заключенном два года назад.

Корректное отображение договоров Сбербанка со «Сбертехом» в 2016 г.: недействительным версиям договоров и дополнительных соглашений присвоен статус «неактуальна»

Также отдельно заслуживает внимания тот факт, что вместо закупочной документации (техзадания и пр.) Сбербанк в отношении этой закупки выложил пустой лист документа в формате Microsoft Word.

Бюджет «Сбертеха» на 2018-2019 годы

В конце декабря 2017 г. Сбербанк опубликовал на сайте госзакупок очередной договор со Сбертехом на оказание услуг в области ИТ на 35 млрд руб. Впервые за последние соглашение рассчитано не на один год, а на два — на 2018-2019 г. В качестве закупочной документации банк-монополист снова представил пустой лист документа в формате Microsoft Word.

Как и годом ранее, указанный бюджет будет корректироваться дополнительными соглашениями — как в 2018, так и в 2019 г. «Сокращать объем услуг, оказываемых «Сбертехом», Сбербанк не планирует, — заверили CNews в пресс-службе банка.

Что касается причин изменения сроков контрактования, то собеседники редакции объяснили это тем фактом, что проекты по созданию программных продуктов в большинстве своем рассчитаны на срок более одного года.

Несколько фактов о «Сбертехе»

Напомним, что Сбербанк выступает единственным заказчиком ИТ-услуг у «Сбертеха» — со сторонними заказчиками банковская «дочка» не работает. Именно поэтому ее бюджет целиком и полностью определяется контрактами с материнской структурой.

Все последние годы этот бюджет постоянно растет. В 2012 г. он составлял всего 4,4 млрд руб., в 2013 г. — 7 млрд руб., в 2014 г. — 10,3 млрд руб., в 2015 г. базовый контракт был заключен на 16,3 млрд руб., хотя, подводя в начале февраля 2016 г. итоги предыдущего года гендиректор «Сбертеха» (на тот момент) Алиса Мельникова отчиталась о выручке на уровне лишь 15,2 млрд руб. В 2016 г. Базовый договор был рассчитан на 19 млрд руб., но потом был скорректирован на несколько сотен миллионов в большую сторону.