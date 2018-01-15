В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве

Группа НЛМК совместно с SAP разработала прототип системы, которая создает 3D-модель производственных помещений и отмечает на ней местонахождение сотрудников. Система отслеживает и анализирует их перемещения, что помогает предотвратить несчастные случаи на производстве.

3D-отслеживание на производстве

Группа компаний Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) совместно с компанией SAP CIS и Национальным центром интернета вещей (НЦИВ) создали прототип системы, которая отслеживает местонахождение персонала в производственных помещениях и выводит данные в виде 3D-модели этих помещений. Отслеживание сотрудников происходит в реальном времени, точность позиционирования достигает 0,5 м.

Прототип системы был создан в Лаборатории совместных инноваций НЛМК и SAP, это один из первых реализованных там проектов. Разработчики сообщают, что решение является первым в своем роде в России. Создание системы заняло три месяца, НЦИВ стал технологическим партнером проекта. Сейчас авторы идеи работают над возможностью промышленного применения технологии.

При разработке технологии были использованы облачная платформа SAP Cloud Platform, системы позиционирования RTLS-UWB, технологии 3D-визуализации и технологии беспроводной передачи данных LoRaWan. SAP Cloud Platform накапливает данные о том, как перемещались сотрудники и менялся режим работы оборудования, и анализирует их. На основе анализа действий работников впоследствии принимаются различные решения по охране здоровья, промышленной безопасности, управлению персоналом и подрядчиками. Авторы проекта утверждают, что система 3D-позиционирования позволяет предупредить риски в этих сферах.

Предупреждение несчастных случаев

По словам вице-президента по ИТ Группы НЛМК Елены Демьяновой, система в числе прочего позволит эффективнее использовать рабочее время сотрудников. Но главное достоинство 3D-позиционирования заключается в том, что оно поможет предупреждать несчастные случаи на производстве.

НЛМК будет отслеживать перемещение персонала в производственных помещениях в 3D-формате

Как отмечает директор НЦИВ Анатолий Сморгонский со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. в России от несчастных случаев на производстве пострадало 26,7 тыс. человек, причем 1,29 тыс. из них лишились жизни. Сморгонский утверждает, что система 3D-позиционирования позволит «в разы» повысить безопасность производственного процесса. Это произойдет в том числе за счет контроля дисциплины: система будет фиксировать все случаи нахождения в опасных зонах без соответствующего допуска, их можно будет увидеть в отчетах.

SAP и интернет вещей в России

Разработка стала одной из первых российских инициатив SAP в области интернета вещей, а НЦИВ — первым партнером в этой сфере. НЦИВ занимается реализацией проектов интернета вещей для ЖКХ, «умного города» и промышленных предприятий. Организация является партнером SAP по внедрениям SAP CloudPlatform и частью ИТ-холдинга Ambite.

По словам Наталии Парменовой, исполнительного директора SAP CIS, «появление в России специализированных разработчиков в сфере промышленного интернета вещей позволит реализовывать крупные проекты по цифровой трансформации на ведущих российских предприятиях».

По итогам 2016 г. аналитическая компания IDC оценила объем российского рынка интернета вещей в $3,482 млрд. При этом рост инвестиций в оборудование, софт, услуги и связь в этой области должен составлять в среднем 22% в год на протяжении 2017-2021 гг. Согласно прогнозу IDC, в 2021 г. расходы на интернет вещей в России преодолеют отметку в $9 млрд., причем существенную роль в этом сыграет цифровая трансформация компаний.

Чем занимается SAP

SAP – это немецкая компания-разработчик корпоративного ПО с главным офисом в Вальдорфе. Была основана в 1973 г. пятью бывшими сотрудниками IBM. Название является аббревиатурой словосочетания Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung («системы, приложения и продукты в обработке данных»).

Прежде всего SAP известна как разработчик систем для управления предприятием и управления данными. Основным продуктами компании является система управления предприятием SAP ERP, выпущенная на рынок в 1998 г. под названием SAP R/3. Система состоит из модулей, у каждого своя сфера применения – финансы, логистика, продажи, персонал и т. д.

SAP ERP является частью набора ПО для бизнеса под названием SAP Business Suite. Помимо нее в набор входят система для организации работы с клиентами (CRM), система для управления производственным циклом (PLM), ПО для работы с ресурсами, закупками и поставками (SCM), а также для организации работы с поставщиками (SRM).

В сфере управления данными самыми известными продуктами SAP являются SAP Business Intelligence, SAP Master Data Management и SAP Identity Management. Первый предназначен для сбора, хранения, обработки данных и формирования отчетности, второй – для работы с данными предприятия, третий – для хранения и распределения данных пользователей.

По собственным данным SAP, ее решения используют более 345 тыс. клиентов. В 1992 г. у SAP SE появился офис в Москве, позднее были открыты представительства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а количество сотрудников превысило 1,1 тыс. человек.