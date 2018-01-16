Обвал крипторынка: Биткоин рухнул на 14%, основные криптовалюты на 20%

Новости о новых мерах Китая против криптовалют обрушили курс всех 20 основных валют в среднем на 20%. По новым данным, Китай намерен закрыть своим гражданам доступ к любым отечественным и зарубежным ресурсам централизованной торговли криптовалютами.

Обвал криптовалют

Рынок криптовалют демонстрирует массовое падение стоимости монет за последние 24 часа. Судя по данным ресурса CoinMarketCap, снижение курса показывают все двадцать основных криптовалют. В частности, Bitcoin достиг отметки в $11971,5, опустившись на 13,59% за сутки и в общей сложности на 20,35% за последние семь дней.

Ethereum за последние 24 часа потерял 21,23% стоимости, сейчас монеты торгуются на уровне $1045,92. Курс Ripple упала за сутки на 26,47%, а за неделю — на 42,89%, одна монета стоит $1,34. Bitcoin Cash потерял за 24 часа 20,70% стоимости и торгуется по $1941,17.

Общая капитализация рынка упала за сутки до $536,654 млрд с $712,337 млрд.

Причина обвала

Обвал связывают с распространением новости о том, что Китай намерен ввести дополнительные меры против торговли криптовалютами на своей территории. Как сообщает издание Bloomberg, в стране готовится запрет работы онлайн-платформ и мобильных приложений, предлагающих услуги обмена. Речь идет о блокировке доступа как к собственно китайским, так и к зарубежным сервисам — всем, где осуществляется централизованная торговля.

Криптовалюты рухнули на новостях о новых запретах в Китае

Также жертвой запрета должны стать частные лица и компании, которые предоставляют услуги по созданию рынка, осуществлению расчетов и клирингу для централизованной торговли. Однако небольшие транзакции между частными лицами запрещены не будут, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Позиция Народного банка Китая

В целом данные Bloomberg совпадают с тем, что информационное агентство Reuters сообщает о позиции вице-президента Народного банка Китая Пана Гуншена (Pan Gongsheng). На прошлой неделе Пан заявил в меморандуме, что предприятия, осуществляющие централизованную торговля криптовалютами должны быть запрещены в Китае. Также, по мнению Пана, следует прекратить работу сервисов по созданию рынка, предоставлению гарантий и проведению расчетов для централизованной торговли, как и работу провайдеров онлайн-кошельков, а также зарубежных и отечественных сайтов и мобильных приложений, где осуществляется централизованная торговля.

«Псевдо-финансовые инновации, которые не имеют отношения к реальной экономике, не должны получать поддержку», — резюмировал Пан в меморандуме. Если данные Bloomberg верны, правительство Китая уже прислушалось к его мнению.

Запрет на торговлю биткоинами

Ранее, в сентябре 2017 г. стало известно, что китайские власти намерены закрыть в стране все биржи, где можно обменять биткоин. Центральный банк Китая на тот момент уже составил черновую инструкцию, которая запрещает местным платформам иметь сервисы торговли этой криптовалютой. Ситуация с криптовалютами в Китае серьезно осложнилась, когда биткоин резко подорожал, поскольку это увеличило риск спекуляций со стороны китайских инвесторов. По словам аналитиков и инвесторов, одна из причин роста биткоина в прошлом году заключалась в том, что китайцы начали использовать монеты как способ сделать ставку на падение юаня. В связи с ростом спекуляций власти и запретили обмен биткоина.

В результате большая часть обменной деятельности была перенесена в подполье, где пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту, используя частные адреса, выполняющие роль сейфов. Такой обмен криптовалют власти Китая на сегодняшний день контролировать не могут.

Запрет ICO

Напомним, что 4 сентября 2017 г. Народный банк Китая сообщил на своем сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка, все ICO в стране с этого дня стали считаться незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем. Одновременно он пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир или биткоин.