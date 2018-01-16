Сотни сотрудников Twitter просматривают личную переписку пользователей. Видео

Project Veritas обнародовал видео, снятое скрытой камерой, на котором сотрудники Twitter признаются, что просматривают личную переписку пользователей, включая фотографии интимного характера. Анализ этих данных позволяет выяснить интересы пользователя и продать затем информацию рекламодателям.

Просмотр личной переписки

Соцсеть Twitter платит своим сотрудникам, чтобы те просматривали все личные сообщения пользователей, имеющиеся на серверах компании, анализировали их и составляли «виртуальный профиль» пользователя, который можно продать рекламодателям. В этом признались разработчики ПО и другие сотрудники Twitter. Их признания записали на скрытую камеру участники организации Project Veritas, которая занимается расследованиями случаев коррупции, мошенничества и нарушения прав человека.

На пленке запечатлены высказывания четырех сотрудников, работающих в настоящее время в Twitter: Конрадо Миранды (Conrado Miranda), Клея Хейнса (Clay Haynes), Праная Сингха (Pranay Singh) и Михая Александру Флореа (Mihai Alexandru Florea).

Признания на скрытую камеру

В частности, Хейнс открытым текстом заявляет на записи от 6 января 2018 г., что в Twitter есть специальная команда, насчитывающая сотни сотрудников, которая занимается просмотром личных сообщений, в том числе интимного характера, включая, например, пересылаемые пользователями друг другу фотографии половых органов.

«По меньшей мере три или четыре сотни людей. Да, им платят, чтобы они смотрели на фотки членов», — сообщает Хейнс. Ему самому также приходилось заниматься просмотром подобных материалов. «Я видел гораздо больше пенисов, чем хотел бы видеть когда-либо в жизни», — признает он.

Коллега Хейнса Пранай Сингх, менеджер по прямым сообщением в Twitter, подтверждает на пленке от 5 января, что все личные сообщения пользователей соцсети хранятся на его сервере, включая фотографии интимного характера. По его словам, ни одно текстовое сообщение или изображение, попавшее в онлайн, никуда не девается, а подвергается анализу, с целью выяснить интересы пользователя и продать эти данные.

Сотрудники соцсети Twitter просматривают личную переписку пользователей

«Все ваши незаконные жены и, типа, все девочки, с которыми вы дурачились, они сейчас на моем сервере... Я собираюсь отправить это вашей жене, она собирается использовать это во время развода», — шутит Сингх.

По словам Михая Флореа, эксперта по софту в Twitter, «чтобы действительно получить деньги от рекламодателей, мы должны доказать, что это были вы, и вот почему мы используем адреса электронной почты, или что-то типа cookie, или что-то еще, что позволяет вас отследить». Хейнс, в свою очередь, сравнивает сбор информации в Twitter с «жутким Большим Братом» на записи от 29 декабря 2017 г.

На серверах Twitter есть данные даже тех пользователей, у которых нет аккаунта в соцсети, сообщает Конрадо Миранда. По его словам, пользователь оставляет в интернете больше информации о себе, чем думает. «Если вы заходите в Twitter впервые, у нас есть информация о вас», — утверждает Миранда. На вопрос, как защитить пользователей, если данные попадут в плохие руки, Миранда отвечает, что «никак… Способа не существует».

Скептическое восприятие

Описанное выше видео является частью серии роликов о Twitter, снятых скрытой камерой, которые опубликовал в последние дни активист Джеймс О'Киф (James O'Keefe), руководитель Project Veritas. Остальные видео касаются по большей части политической культуры соцсети. В одном из них, например, последовательно проводится мысль, что Twitter практикует «скрытую блокировку» политических публикаций консервативного характера. С этой целью приводятся высказывания инженера Twitter Стивена Пьера (Steven Pierre).

Однако ресурс Ars Technica отмечает, что во время создания видео О'Киф манипулировал материалом при монтаже, и что высказывания Пьера, якобы направленные против консерваторов, при просмотре полной версии оказываются направленными против грубости и неуважительности. Поэтому издание советует воспринимать расследования О'Кифа с долей скептицизма, памятуя о возможностях монтажа.

