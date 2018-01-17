Российский рынок серверов взлетел за квартал более чем на треть

По данным IDC, поставки серверов в III кв. 2017 г. выросли на 37,1% в штуках и на 57,6% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016. Динамика роста российского рынка при этом обошла по темпам мировые тренды.

Рост российского рынка продолжается

Согласно итогам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в III кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено 34 491 серверов всех типов на общую сумму $193,10 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 г., количество поставленных серверов выросло на 37,1%, в то время как объем поставок в денежном выражении увеличился на 57,6%.

Таким образом, на российском рынке серверов продолжился рост, впервые отмеченный аналитиками IDC по итогам первого полугодия 2017 г., когда впервые за четыре с половиной года спада был отмечен рост на протяжении полугодия, как в штуках, так и в деньгах.

«На фоне роста количественных продаж серверов в течение третьего квартала во всем мире на 11,1%, отечественный рынок продемонстрировал еще лучшую динамику, — отметил Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам. — В этом году мы наблюдаем изменение сезонности поставок, связанное с запланированными событиями 2018 года. Отдельно хотелось бы отметить существенный вклад интернет-компаний в значительное увеличение прямых поставок серверов».

Напомним, что по итогам первых шести месяцев 2017 г. аналитиками IDC был зафиксирован рост поставок в Россию серверов всех типов в объеме 59655 устройств, что на 29% превысило показатели за аналогичный период предыдущего года. При этом, общая стоимость отгруженных серверных систем составила $318,28 млн, что на 31,7% больше, чем в первом полугодии 2016 г.

Лидеры роста, лидеры рынка

По итогам квартала лидирующую позицию по количеству поставленных серверных решений сохранила компания Hewlett Packard Enterprise, ее лидерская позиция в рейтинге осталась неизменной на протяжении всего 2017 г.

Поставки серверов в России за кварталвыросли на 37,1%

Пятерка крупнейших производителей обеспечила поставки 64,3% всех отгруженных в Россию серверов. ODM-поставщики возобновили отгрузки и вернулись в пятерку крупнейших поставщиков квартала в количественном и денежном выражениях. Эта тенденция также наметилась с начала 2017 г.

Из-за увеличения ODM-поставок доля отгрузок продуктов отечественных производителей сократилась до 33,2% в штучном выражении с 38,2% по сравнению с показателями кварталом ранее.

«В течение трех кварталов 2017 календарного года мы наблюдаем ощутимое изменение ландшафта российского серверного рынка. Прямые поставки ODM-производителей, преимущественно для нужд интернет-компаний, серьезным образом повлияли на преобразование объема традиционного коммерческого канала. «Старым» игрокам становится всё сложнее конкурировать за внимание корпоративных заказчиков, привлекаемых низкими ценами, но сдерживаемых непростой логистикой предложения ODM-вендоров», — отметил Михаил Попов.

Архитектурная стабильность

Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры в III кв. 2017 г. заняли 99,8% в количественном и 94,1% в денежном выражении.

Для сравнения: в первом полугодии 2017 г. из всех серверов, отгруженных в Россию, решения на архитектуре х86 составили аналогичные 99,8% в штуках и несколько меньшие 91,8% в деньгах.

В течение квартала наблюдались штучные поставки RISC-систем, которые, в то же время, отличались заметными денежными результатами.

Грядущие тенденции

В IDC полагают, что период до 2021 г. будет отмечен на российском серверном рынке спадом поставок иностранных RISC-систем – как в штуках, так и в деньгах. В целом же отмечается прогресс в разработке компонентов стандартных многопроцессорных x86 систем и коммодитизация серверного оборудования, которые в конечном итоге являются факторами дальнейшего развития отечественного рынка.

Среди факторов, сдерживающих желание конечных заказчиков быстрее инвестировать в развитие собственной инфраструктуры, аналитики IDC отмечают изменение условий и стоимости поставок серверных систем в традиционном коммерческом канале. Кроме того, заказчики стремятся уменьшить траты на инфраструктуру и получить гарантии, что необходимые им продукты и услуги будут доступны, даже если в процесс их приобретения вмешаются внеэкономические факторы.

Такая ситуация может быть использована отечественными производителями серверов к своей выгоде, что в целом также пойдет на пользу рынку.

Среди факторов, добавляющих элементы оптимизма в перспективы дальнейшего роста коммерческого сектора рынка, в IDC отмечают приближающиеся многочисленные медийные события 2018 года.