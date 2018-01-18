Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн

Агрегатор такси «Везет» готовится провести частное размещение и привлечь таким образом до $200 млн. Предпочтения будут отдаваться инвесторам, которые, помимо денежных средств, смогут привлечь для «Везет» «дополнительные выгоды».

«Везет» ищет инвесторов

Агрегатор сервисов такси «Везет» готовится в середине 2018 г. провести среди инвесторов частное размещение. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Организатором размещения станет UBS, в ходе размещения предполагается привлечь до $200 млн.

По данным Bloomberg, «Везет» будет отдавать предпочтения тем инвесторам, которые, помимо инвестиций, смогут обеспечить компании «дополнительные выгоды». Предварительные переговоры уже проведены с японскими инвесторами - Softbank и Rakuten, а также с Kingdom Holding (Саудовская Аравия) и немецким Daimler.

Кроме того, инвесторами могут выступить китайские игроки, например, Alibaba, которые инвестируют в сервис такси и получают дополнительную синергию за счет сотрудничества в области доставки. Также вложиться в «Везет» смогут инвесторы из так называемого лагеря «против Uber».

Представитель «Везет» Александр Костиков подтвердил CNews планы компании по проведению частного размещения.

Откуда появился «Везет», и где в этом время был ФАС

Группа компаний «Везет» образовалась в 2017 г. путем слияния агрегаторов Fasten (торговые марки RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). Клиенты «Везет» могут заказывать такси по телефону или через мобильное приложение. Сервис доступен в 100 городах России, а также в Казахстане и в Чехии.

Один из крупнейших агрегаторов такси «Везет» готовит IPO объемом $200 млн

Крупнейший акционер группы «Везет» - фонд UFG Private Equity, вложивший в сервис менее $100 млн. Также долей в компании владеет ее гендиректор Евгений Львов. В конце 2017 г. фонд Almaz Capital вошел в число акционеров группы «Везет», вложив в компанию $10 млн.

Интересно, что в декабре 2017 г. «шум» вокруг образования группы «Везет» поднял глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он заявил, что слияние соответствующих такси-сервисов было произведено «скрытно» и без подачи необходимых ходатайств в ФАС. В группе «Везет» обвинения главы ФАС отрицали, указывая, что сделка по созданию группы широко освещалась в СМИ.

«Везет» поборется за инвесторов с «Яндекс.Такси» и Uber

Отметим, что в ближайшее время у инвесторов будет выбор, в какие из российских агрегаторов такси стоит вкладывать денежные средства. Так, в 2017 г. было объявлено о слиянии сервиса «Яндекс.Такси» с операциями Uber в России и ряде постсоветских стран.

Объединенная компания была оценена в $,3725 млрд. «Яндекс» получит в ней 59,3% акций, Uber 36,3%. При этом «Яндекс» вложит в новую структуру $100 млн, Uber - $225 млн. Не исключено, что в первой половине 2019 г. объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber проведет IPO (публичное размещение акций) на одной из западных фондовых площадок.

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын полагает, что сервисам заказа такси есть, куда расти, особенно если учитывать, что «Яндекс.Такси» и Uber в основном работают в крупных городах. «Для конкуренции с объединенной компаний «Яндекс.Такси» и Uber необходимы дополнительные денежные средства, так как у этой структуры будут значительные денежные средства, - говорит Делицин. - Конкурирующим сервисам не удастся взять эти средства из своей прибыли, в связи с чем им и необходимы инвесторы. Среди таковых инвесторов могут быть ИТ-компании, транспортные компании и сотовые операторы».