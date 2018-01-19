Санируемый государством банк «Открытие» купил акции Qiwi на 8,5 миллиардов

Находящий в процессе санации банк «Открытие» приобрел акции платежной системы Qiwi на 8,5 млрд руб., увеличив свою долю до 35%. Чуть ранее бывший владелец банка группа «Открытие» консолидировала 16% акций Qiwi, потратив на это 9,4 млрд руб.

Банк «Открытие» скупает акции Qiwi

Банк «Открытие» в конце 2017 г. скупил 15% акций платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

В частности, 19 декабря 2017 г. банк приобрел 1,6% акций Qiwi на Московской бирже. Цена одной акции составила 823 руб., весь пакет обошелся банку в 817 млн руб.

На следующий день банк «Открытие» приобрел 17,5% акций Qiwi в ходе сделки РЕПО (продажа с обязательством обратного выкупа). В рамках данной сделки одна акция стоила 799,5 руб., весь пакет обошелся в 7,7 млрд руб.

Таким образом, всего за декабрь 2017 г. банк «Открытие» потратил 8,53 млрд руб. на скупку акций Qiwi. Доля банка в платежной системе выросла до 35%.

Как группа «Открытие Холдинг» покупала и продавала акции Qiwi

До недавнего времени банк «Открытие» входил в группу «Открытие Холдинг». Группа стала акционером Qiwi еще в 2015 г: тогда группа обменяла платежные системы «Рапида» и Contact на 8,7% акций Qiwi.

Банк «Открытие» увеличил долю в платежной системе Qiwi до 35%

Весной 2017 г. группа «Открытие Холдинг» объявила оферту на выкуп акций Qiwi. Группа была готов приобрести до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% акций от общего числа) по цене $28 за одну ценную бумагу. Если бы оферта состоялась, то группа потратила бы на нее до $694 млн, а доля группы в Qiwi выросла бы до 49,6%.

Однако необходимого числа заявок на продажу акций так и не удалось собрать и оферта не состоялась. Тем не менее, в начале августа 2017 г. банк «Открытие» выкупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн. В конце того же месяца группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» всю свою долю в Qiwi за $90,2 млн.

После этого банк «Открытие» стал владельцем 18% акций Qiwi. Последняя из сделок между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие» состоялась 29 августа 2017 г. В этот же день группа потеряла контроль над банком: в связи с тяжелой финансовой ситуаций Центробанк принял решение о вводе временной администрации в банке «Открытие» и его санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

После этого группа «Открытие Холдинг» вновь решила войти в капитал Qiwi. В октябре - декабре 2017 г. группа скупила 16% акций платежной системы, потратив на это 9,43 млрд руб.

Инвесторам может быть интересен Qiwi из-за ее крипторубля

Как выяснилось, банк «Открытие» также интересуется акциями Qiwi. В совокупности у банка «Открытие» и группы «Открытие Холдинг» сейчас 51% акций Qiwi. Впрочем, даже если бы эти структуры были по-прежнему аффилированы друг с другом, контрольного пакета у них не было бы.

Акции Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним десятью голосами на одну ценную бумагу, но не подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну ценную бумагу. Именно они и котируются на фондовах площадках, в том числе - в виде американских депозитарных расписок (ADS) - на американской бирже NASDAQ. В связи с этим голосующее большинство в Qiwi принадлежит гендиректору платежной систему Сергею Солонину.

В пресс-службе банка «Открытие» заявили, что рассматривают вложения в акции Qiwi как «хорошую инвестицию в качественный актив». В банке добавили, что большая часть приобретенных ими в декабре акций платежной системы были выкуплены в рамках сделки РЕПО.

«Последовательность в скупке акций, по-видимому, связана с особой ролью, которую Qiwi может сыграть на будущем российском рынке криптовалют и ICO после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, который будет предложен депутатам в феврале, - полагает советник президента группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков. - Поскольку на определенном этапе владельцы криптовалют захотят выводить их в фиат (вывод криптовалют в обычные деньги, -прим. CNews), потребуются уполномоченные операторы, которые будут заниматься обналичиванием крипторубля, или какого-то другого инструмента, который может появиться. Вполне возможно, что покупатели уверены, что Qiwi станет таким оператором, а общее число их будет невелико».