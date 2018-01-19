Из Сбербанка ушла куратор блокчейна

Руководитель Центра технологических инноваций в Сбербанке Екатерина Фроловичева ушла из организации — предположительно, чтобы стать вице-президентом по ИТ в Газпромбанке.

Екатерина Фроловичева ушла из Сбербанка

Как стало известно CNews, руководитель Центра технологических инноваций в Сбербанке Екатерина Фроловичева сложила с себя полномочия и покинула компанию.

Будучи главой Центра инноваций, Екатерина Фроловичева отвечала за поиск и апробацию решений в области новых технологий, меняющих методы и модели оказания банковских услуг и развития банковских систем. В последнее время одной из главных курируемых ею технологий был блокчейн. Фроловичева регулярно выступала в роли спикера на различных публичных мероприятиях по данной тематике.

В пресс-службе банка эту информацию CNews подтвердили, отметив, что топ-менеджер распрощалась со своим теперь уже бывшим работодателем в декабре 2017 г. На странице Фроловичевой в соцсети Linkedin Сбербанк уже отмечен как прошлое место работы. Сведения оновом работодателе отсутствуют.

По данным источника CNews, знакомого с ситуацией, Фроловичева вскоре должна прийти на работу в Газпромбанк, в котором займет должность вице-президента и поступит в подчинение к Вадиму Кулику — зампреду правления и члену правления организации, отвечающему за развитие ИТ. С 2008 г. До февраля 2017 г. он, также, как и Фроловичева, работал на разных должностях в Сбербанке.

Екатерина Фроловичева оставила пост главного инноватора Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка оказались не в курсе планов Фроловичевой. В пресс-службе Газпромбанка приход к ним новой сотрудницы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть в течение трех дней. Сама Фроловича на запросы CNews через соцсети не ответила.

Трудовая биография Екатерины Фроловичевой

Как следует из записей на странице Фроловичевой в Linkedin, среднюю школу она закончила в Одессе, на Украине. Окончила бакалавриат в МГЛУ по специальности «лингвистика». Имеет степень магистра управления и политических наук Университета Манчестера и диплом MBA Университета Ворвика.

В начале 2000-х работала маркетологом в «Шлюмберже» и директором департамента экономики и планирования в ТНК-ВР.

С 2004 по 2013 гг. занимала различные должности в российском представительстве IBM — вела направление сотрудничества с университетами, занимала позицию заместителя директора лаборатории систем и технологий, отвечая за разработку и тестирование продуктов в вопросах финансирования, экспортного регулирования, операционной деятельности и подбора кадров.

На работу в Сбербанк Екатерина Фроловичева пришла в июле 2013 г.